Группа «Ocean Jet» 29 декабря в клубе «Урбан»

«Мы подумали, что Новый год — отличный повод, чтобы встретиться еще раз с поклонниками в этом году, проводить 2021-й и придумать новые желания на 2022-й год. Будем петь, танцевать и веселиться! Приходите!» — прокомментировал вокалист группы Max Scotch.

В музыке Ocean Jet можно услышать нотки Hurts, 30 Seconds to Mars и даже Depeche Mode, однако нельзя сказать, что музыканты пытаются быть похожими на этих артистов. Они знают, что и как хотят играть, виртуозно сочетают электронное звучание с инди- и рок-мотивами, и по праву занимают одно из лидирующих мест на российской инди-сцене уже на протяжении 8 лет.