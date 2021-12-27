Группа «Ocean Jet» 29 декабря в клубе «Урбан»

Хиты и неожиданные сюрпризы, атмосфера волшебства и Нового года — синт-рок-группа Ocean Jet выступит 29 декабря в клубе Урбан со специальным праздничным концертом.
«Мы подумали, что Новый год — отличный повод, чтобы встретиться еще раз с поклонниками в этом году, проводить 2021-й и придумать новые желания на 2022-й год. Будем петь, танцевать и веселиться! Приходите!» — прокомментировал вокалист группы Max Scotch.
В музыке Ocean Jet можно услышать нотки Hurts, 30 Seconds to Mars и даже Depeche Mode, однако нельзя сказать, что музыканты пытаются быть похожими на этих артистов. Они знают, что и как хотят играть, виртуозно сочетают электронное звучание с инди- и рок-мотивами, и по праву занимают одно из лидирующих мест на российской инди-сцене уже на протяжении 8 лет.
На их счету четыре гастрольных тура, фестивали на стадионных площадках, «warm up» на концертах Enter Shikari в Москве и Санкт-Петербурге и театральные проекты с Сашей Петровым — масштабные шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ и #ВЕРЬВСТИХИ.
Музыкальными id Ocean Jet остаются треки Weak, Distant и Breaking The Stones, прозвучавшие в российских сериалах, таких как «Полицейский с Рублёвки», «Проклятие спящих», «Агентство О.К.О.» и короткометражке «Угонщик».
29 декабря 2021, клуб «Урбан» г. Москва.