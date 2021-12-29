«Монгол Шуудан» 4 января 2022 в «Главклубе»

Ветераны Московской рок-лаборатории и несгибаемые адепты анархо-рока группа «Монгол Шуудан» хорошо известна не только целевой аудитории, но и всем без исключения меломанам написанным на стихи Сергея Есенина шлягером «Москва», без которого давно не обходится ни один уважающий себя рейтинг главных песен русского рока.