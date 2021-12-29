«Монгол Шуудан» 4 января 2022 в «Главклубе»

Ветераны Московской рок-лаборатории и несгибаемые адепты анархо-рока группа «Монгол Шуудан» хорошо известна не только целевой аудитории, но и всем без исключения меломанам написанным на стихи Сергея Есенина шлягером «Москва», без которого давно не обходится ни один уважающий себя рейтинг главных песен русского рока.
4 января 2022 года «Монгол Шуудан» вернется на сцену «Главклуба» с праздничной программой «Новогодний анархический угар». На этом первом в новом 2022 году и, соответственно, самом веселом и безбашенном концерте наступающего сезона прозвучат проверенные временем хиты и, конечно же, песни с последнего альбома «Гуляй-поле. Реанимация».
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1