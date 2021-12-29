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2 часа назад

Видели Ночь: Рождество! «Zdob si zdub» 7 января 2022 в «Главклубе»

7 января молдавская этно-рок-группа «Zdob Si Zdub» выступит в «Главклубе» с праздничной программой «Видели Ночь: Рождество!»

Видели Ночь: Рождество! «Zdob si zdub» в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

За два десятилетия творчества «Здубы» успешно прошлись по разным музыкальным стилям, оригинально соединив брутальный хардкор и фольклор, балканские мелодии с симфоническими аранжировками, этнику с электронными битами. Добавьте щепотку хип-хопа, драм-н-бейса, джангла, панка и вы получите оригинальный музыкальный кроссовер, встречу городской энергетики и самобытного духа молдавской земли.

За эти 20 лет группа накопила в своей дискографии 10 альбомов и больше десятки клипов, а на пост-советском пространстве стала особенно известна своим нашумевшем задорным кавером на песню «Видели Ночь» группы «Кино». Готовьтесь танцевать под горячие балканские ритмы и мощные гитары молдавских «Перцев»!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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