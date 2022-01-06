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3 часа назад

Каково жить в самом закрытом городе России

Самый закрытый город России расположен в Томской области. Люди там живут за высоким забором с колючей проволокой еще со времен СССР.

Каково жить в самом закрытом городе России
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

О создании этого поселения в союзе задумались еще в 40-х годах, но отложили из-за войны. Идею это удалось воплотить только в 1949 году. Недалеко от Томска планировалось возвести завод по созданию урана и плутония. Вокруг предприятия образовался город Березки, который позже переименовали в Северск или Томск-7. Его строили люди, отбывавшие срок в исправительно-трудовых лагерях. Причем они приложили руку не только к созданию завода, но и жилых домов и остальных помещений в городе.

Это место выбрано неслучайно. Во-первых, для того, чтобы делать радиоактивные материалы, необходимо было много воды, а рядом с поселением есть река. Кроме того, город расположен на достаточном удалении от других государств.

В Северске живет 107 тысяч человек, а разрешение на въезд получить все так же трудно, как в советские времена. У каждого жителя есть пропуск на вход и выход, а родных пускают только по особым случаям. По периметру всего города стоит бетонная стена с колючей проволокой, ведется видеонаблюдение, а на всех КПП стоят военные. Туристов туда пускают редко и дают пропуск только на сутки. Выносить что-то из Северска категорически запрещено.

Те, кто там был, говорят, что город как будто застрял в СССР. Многие говорят, что он выглядит очень уныло и серо, несмотря на хвойные леса, болота и влажный климат.

Известно, что в 2003 году реакторы, производящие плутоний и уран, остановили. Сообщается, что сейчас ведутся работы по его захоронению. Несмотря на это, Северск остается закрытым, из-за этого многие считают, что там до сих пор ведутся секретные работы по созданию ядерного оружия.

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