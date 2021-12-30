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3 часа назад

Через два дня Саратов станет больше Петербурга

Территорию Саратова планируют увеличить в пять раз, до 2,1 тыс. квадратных километров в связи с присоединением пригородного района. Об этом сообщает "Российская газета". Изменения вступят в силу 1 января будущего года.

Через два дня Саратов станет больше Петербурга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Город на Волге стали расширять еще в 2020 году, когда были присоединены два соседних сельских муниципальных образования: Багаевское и Красный Текстильщик.

«В результате город, где проживают около 900 тыс. жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы», — уточнили местные власти.

По словам местных властей, расширение границ требуется для развития Саратова.

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — подчеркнул глава города Михаил Исаев.

Ранее мы рассказывали, как девушка из Питера путешествует одна по стране в автодоме.

Места,Михаил Исаев,
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