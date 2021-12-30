Через два дня Саратов станет больше Петербурга

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — подчеркнул глава города Михаил Исаев.