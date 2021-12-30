«Отава Ё» с рождественским концертом в «Главклубе»

Одна из самых востребованных и активно гастролирующих российских фолк-групп из Санкт-Петербурга «Отава Ё» продолжает заложенную в прошлом году замечательную праздничную традицию и возвращается 8 января в «Главклуб» с большим Рождественским концертом!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Музыканты, объединившиеся на почве любви к стилю фолк-фьюжн и народной песне, вместе уже с 2003 года. Коллектив изначально сформировался как сайд-проект известных фолк-роковых ансамблей «Reelroadъ» и «Сказы Леса», и вырос в совершенно самостоятельную и довольно значительную творческую единицу уже к 2005 году.

Их концерты проходят по всему миру, а видеоработы собирают миллионы просмотров на YouTube. Даже сейчас, в период пандемии, коллектив колесит по Восточной Европе и к концу года триумфально вернется домой и выступит в столице в один из самых любимых и светлых праздников.

Начало в 20:00 часов.