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2 часа назад

Группа «Отава Ё» с рождественским концертом 8 января 2022 в «Главклубе»

Одна из самых востребованных и активно гастролирующих российских фолк-групп из Санкт-Петербурга «Отава Ё» продолжает заложенную в прошлом году замечательную праздничную традицию и возвращается 8 января в «Главклуб» с большим Рождественским концертом!

«Отава Ё» с рождественским концертом в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Музыканты, объединившиеся на почве любви к стилю фолк-фьюжн и народной песне, вместе уже с 2003 года. Коллектив изначально сформировался как сайд-проект известных фолк-роковых ансамблей «Reelroadъ» и «Сказы Леса», и вырос в совершенно самостоятельную и довольно значительную творческую единицу уже к 2005 году.

Их концерты проходят по всему миру, а видеоработы собирают миллионы просмотров на YouTube. Даже сейчас, в период пандемии, коллектив колесит по Восточной Европе и к концу года триумфально вернется домой и выступит в столице в один из самых любимых и светлых праздников.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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