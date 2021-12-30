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2 часа назад

Новогодний концерт группы «Приключения Электроников» 9 января 2022 в «Главклубе»

Новый сезон в «Главклубе» начинается, пожалуй, с концертов самых зажигательных артистов, чьи выступления стали уже хорошей и очень приятной традицией.

«Приключения Электроников» 9 января 2022 в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Приключения Электроников» с зимней программой «Звенит январская вьюга» припаркуют свои панк-сани у дверей «Главклуба» 9 января.

Любителей самого доброго металлического ансамбля на Земле ждет полноценный концертный сет, полный до отказа любимых хитов. Отличное настроение с собой - строго обязательно!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1

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