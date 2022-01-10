Как живет село Калачи после "сонной болезни"

Об обычном селе Калачи на севере Казахстана в 2013 году узнал весь мир. Внимание ученых, представителей СМИ и обычных людей привлекло необычное явление: жители села в буквальном смысле слова начали засыпать на ходу. О том, как “сонная болезнь” захватила Калачи, и что происходит в селе сейчас, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

“Сонная болезнь” пришла в Калачи неожиданно: жители села просто внезапно начали засыпать на несколько дней и разбудить их было невозможно. Люди засыпали на работе, по дороге в магазин, на прогулке, даже за рулем, а после пробуждения жаловались на головокружение, галлюцинации и даже на частичную потерю памяти.

Видео дня

Ученые, заинтересовавшиеся аномалией, выдвигали множество возможных причин возникновения внезапной сонливости. В частности, предположили, что симптомы “сонной болезни” могут быть связаны с отравлением радиацией (неподалеку от Калачей находятся заброшенные шахты, где в советское время добывали уран). Однако эта версия не нашла подтверждения: в крови жителей Калачей не было найдено следов радиации. Еще одно популярное предположение о том, что на людей мог таким необычным образом подействовать углекислый газ, поступающий в атмосферу с печным дымом, также не получило доказательств.

Врачи пытались поставить диагноз и в итоге пришли к выводу, что начало “сонной болезни” положило низкое содержание в воздухе кислорода. В итоге недуг жителей села Калачи определили как “энцефалопатию неизвестного генеза”.

Проявления “сонной болезни” фиксировались в Калачах в течение последующих трех лет, а в 2016 году аномалия исчезла так же внезапно, как появилась.

С момента начала “сонной болезни” в Калачах прошло почти 9 лет, разумеется, аномалия наложила свой отпечаток на жизнь в селе. Изначально, когда начали фиксировать симптомы “сонной болезни”,власти объявили об эвакуации жителей из Калачей. Однако, переезжать из села захотели не все: менять просторные дома на небольшие квартиры для некоторых не было заманчивой перспективой.