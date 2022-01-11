Люди покидают города: что такое эффект бублика

Пандемия серьезно изменила уклад жизни людей. Режим самоизоляции, переход на удаленный формат работы и недоступность развлекательных мероприятий повлияли на то, что обеспеченные люди стали чаще покидать города. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Изначально необычный феномен миграции появился в середине 90-х годов. Тогда люди начали активно покидать крупные города и уезжать в области. Американские исследователи дали ему название "эффект бублика", который подразумевает, что основная застройка приходится на окраины города.

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Желание бывших горожан вести более размеренную жизнь и быть ближе к природе стало толчком для массового строительства коттеджных городков. К тому же, в определенный момент цена квартиры в городе сравнялась со стоимостью загородного дома, что и стало решающим аргументом в пользу частного сектора.

Первые переселенцы загородного жилья получили полную свободу действий. Строительство и проектирование домов было личным делом, однако величина участка не могла превышать шесть соток. Но очень быстро власти поняли, что разноплановые постройки портят внешний вид города и утвердили концептуальный план коттеджных городов.

Сотрудники национального бюро экономических исследований выяснили, что в 2021 году люди начали покидать города, тем самым демонстрируя "эффект бублика". Напрямую на желание переехать из города повлияли ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Даже после ослабления ограничений многие люди перестали посещать офис на постоянной основе, а значит необходимость жизни в городе стала ниже.

Например, Сан-Франциско потерял 20% населения просто потому, что люди получили возможность работать удаленно. Программисты, маркетологи, копирайтеры, дизайнеры и другие диджитал-специалисты разъехались в более уютные местечки, чем мегаполис. К дистанционному формату приспособилась и система образования, что позволило удаленно учиться и обучать.