«Атомный проект, который изменил мир»: выставка на ВДНХ

На Главной выставке страны в павильоне «Рабочий и колхозница» открывается экспозиция об истории создания первого советского атомного реактора «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Выставку, которая проводится в партнерстве с Политехническим музеем и НИЦ «Курчатовский институт», можно посетить с 24 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года. Вход бесплатный.
Пять тематических разделов экспозиции расскажут о том, как рождался советский атомный проект, о людях, которые разрабатывали и строили реактор, о том, какую роль сыграл впоследствии Ф-1 в установлении мирового баланса.
Среди экспонатов выставки — предметы из коллекций Политехнического музея, а также оригинальные отчеты и рассекреченные документы, приборы и научное оборудование 1940-х годов, архивные фотографии и публикации. Сейчас они хранятся в собрании НИЦ «Курчатовский институт» и впервые будут участвовать в выставочном проекте.
Выставка проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.
Даты проведения: с 24 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года, ежедневно, кроме понедельников. Вход бесплатный. Выставка открыта с 11:00 до 22:00. Рекомендуемый возраст: 12+.
Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ работает в формате COVID-free. При посещении необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посетить павильон в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет — без QR-кода и сопровождения.