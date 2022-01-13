«Атомный проект, который изменил мир»: выставка на ВДНХ

На Главной выставке страны в павильоне «Рабочий и колхозница» открывается экспозиция об истории создания первого советского атомного реактора «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Выставку, которая проводится в партнерстве с Политехническим музеем и НИЦ «Курчатовский институт», можно посетить с 24 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года. Вход бесплатный.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Пять тематических разделов экспозиции расскажут о том, как рождался советский атомный проект, о людях, которые разрабатывали и строили реактор, о том, какую роль сыграл впоследствии Ф-1 в установлении мирового баланса.

Пресс-служба

Среди экспонатов выставки — предметы из коллекций Политехнического музея, а также оригинальные отчеты и рассекреченные документы, приборы и научное оборудование 1940-х годов, архивные фотографии и публикации. Сейчас они хранятся в собрании НИЦ «Курчатовский институт» и впервые будут участвовать в выставочном проекте.

Пресс-служба

Выставка проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.

Даты проведения: с 24 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года, ежедневно, кроме понедельников. Вход бесплатный. Выставка открыта с 11:00 до 22:00. Рекомендуемый возраст: 12+.