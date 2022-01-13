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1 час назад

На "Коачелле" впервые выступит русскоязычная группа

На одном из крупнейших фестивалей «Коачелла» (Coachella) впервые прозвучит русскоязычная музыка. Лайн-ап был опубликован в Instagram-аккаунте мероприятия.

На "Коачелле" впервые выступит русскоязычная группа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, на фестивале выступит белорусская группа "Молчат Дома". Также на сцене появятся такие артисты, как Канье Уэст, Swedish House Mafia, Билли Айлиш, Гарри Стайлс, Фиби Бриджес, Doja Cat, Run the Jewels, Disclosure, Stromae и другие музыканты. Фестиваль состоится в апреле.

"Для нас большая честь выступить на самом крупном американском фестивале и, тем более, стать первой русскоязычной группой, которая выйдет на сцену "Коачелла". Это волнительно для нас, и мы надеемся, что все пройдет более чем круто!"

— заявили участники группы.

Читайте также о том, что у "Оскара" появится ведущий.

Места,Билли Айлиш,Гарри Стайлс,
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