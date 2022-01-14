"99% приезжают по блату": бывшие пионеры об "Артеке"

Пионерский лагерь “Артек” во времена Советского Союза был культовым местом, куда мечтали попасть все дети без исключения. Он расположен в Ялте на южном берегу Крыма и функционирует до сих пор. Раньше туда попадали лучшие пионеры. Учитывалась успеваемость, поведение и участие в делах пионерской дружины. Однако не все бывшие пионеры позитивно отзываются о главном лагере Советского Союза. В материале “Рамблера” - о минусах “Артека”, которые до сих пор тревожат бывших пионеров.

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“Блатные” дети

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Официально в лагерь попадали только лучшие из лучших: отличники, активисты, спортсмены и другие талантливые ребята. Еще одним способом попасть в “Артек” была квота, которая предоставлялась детям из семей представителей малых народов или национальных меньшинств. Однако те пионеры, которые побывали в этом лагере, рассказывали, что большинство детей попадали туда “по блату”. Бывшие пионеры отмечают, что в лагере процветала коррупция, поэтому туда спокойно попадали дети и внуки партноменклатуры, генералитета, а также владельцев крупных бизнесов.

“Когда нас распределили по дружинам и мы начали знакомиться, потихоньку выяснилось, что девяносто девять процентов детей очутились в Артеке по блату, хотя, конечно же, водились среди них и отличники. В нашем отряде имелся только один элемент, взаправду награжденный поездкой в Артек за рационализаторское предложение”

Большое количество нагрузки

Дети были всегда заняты кружками, линейками, спортом и другой активностью. Ежедневно проводилась масса мероприятий, кто-то ходил на море , а кто-то занимался в кружках. Однак детей в “Артек”, как правило, отправляли во время летних каникул, когда нормальным школьникам положен отдых. Вместо этого они были заняты и так сильно уставали, что даже просили вожатых перенести отбой на пораньше.

Даже современные психологи бьют тревогу о том, что родители слишком сильно занимают детей и отдают их в большое количество кружков и секций. Только представьте: утром у ребенка школа, а вечером секции и репетиторы, а ведь нужно еще делать домашнюю работу. Современные школьники не успевают спать. Это ломает психику ребенка. Хоть и все дети активные, им тоже нужен отдых.

“Обязательно оставляйте ребенку свободное время, которым он сможет распоряжаться самостоятельно. Пусть ребенок сам решит, что он больше хочет делать – пойти погулять или поиграть в игру. Дети также как и взрослые нуждаются в отдыхе”, - дают советы психологи.

Помешательство на доброте и дружбе

Детям внушали не только идеологию коммунизма, заставляли быть образцовыми пионерами и постоянно занимали чем-то настолько, что у них не было возможности отдыхать. Вожатые постоянно промывали детям мозги в отношении правильного поведения, доброты и дружбы. Одна из девушек, побывавших в Артеке в советские времена, рассказала, что во время похода на гору их вожатый отдал всю воду другой группе, которая в ней нуждалась. В итоге обратно они шли без воды и изнывали от жажды.