Лучшие песни «Nautilus Pompilius» в «Главклубе»

28 января в московском «Главклубе» прозвучит и отзовется в сердцах преданных поклонников непотопляемое творчество группы «Nautilus Pompilius», о котором Илья Кормильцев много лет назад пророчески упомянул в одной из песен: «Эта музыка будет вечной».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Вячеслав Бутусов — бессменный лидер «Наутилуса» — коллектива, сумевшего создать гимн не одного поколения и стать символом целой эпохи, выступит в сопровождении созданной им в 2019 году группы «Орден славы».

Главные песни «Nautilus Pompilius» в современной трактовке, всегда завораживающая своей лаконичностью и гипнотичностью сценография отправят в путешествие во времени зрителей, для которых эти бессмертные песни стали смыслом и отражением их собственной жизни.

Начало в 20:00 часов.