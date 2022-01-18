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1 час назад

Вячеслав Бутусов с лучшими песнями группы «Nautilus Pompilius» 28 января в «Главклубе»

28 января в московском «Главклубе» прозвучит и отзовется в сердцах преданных поклонников непотопляемое творчество группы «Nautilus Pompilius», о котором Илья Кормильцев много лет назад пророчески упомянул в одной из песен: «Эта музыка будет вечной».

Лучшие песни «Nautilus Pompilius» в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Вячеслав Бутусов — бессменный лидер «Наутилуса» — коллектива, сумевшего создать гимн не одного поколения и стать символом целой эпохи, выступит в сопровождении созданной им в 2019 году группы «Орден славы».

Главные песни «Nautilus Pompilius» в современной трактовке, всегда завораживающая своей лаконичностью и гипнотичностью сценография отправят в путешествие во времени зрителей, для которых эти бессмертные песни стали смыслом и отражением их собственной жизни.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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