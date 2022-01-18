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1 час назад

Валерий Сюткин и «Rock & Roll Band» 27 января в «Главклубе»

Московский бит.

Сюткин и «Rock & Roll Band» 27 января в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Пожалуй, не существует на территории в шестую часть суши любителя музыки, который не смог бы продолжить строки из песен «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Как жаль», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей». С этими хитами всех времен ассоциируется именно его голос – обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина.

Признанный и всегда безупречно элегантный стиляга, главный интеллигент российского шоу-бизнеса, Заслуженный артист России, большой любимец публики с программой «Московский бит» выступит 27 января на сцене «Главклуба». В программе: знакомые и любимые песни, увлекающие в беззаботное время, воздушные джазовые и рок-н-рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс от Валерия Сюткина

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

Места,Валерий Сюткин,
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