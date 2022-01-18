Редкий черный волк попал на видео в США

Пользователь форума Reddit выложил кадры, сделанные в сентябре 2021. На них — хищник необычного и редкого окраса.

Где живет черный волк?

Ролик снят в заповедном лесе Нортвудс (Northwoods). Это тайга, территория которой покрывает половину Канады и часть штатов Миннесота, Висконсин, Мичиган и Нью-Йорк. Эта цветовая морфа встречается только на континенте Америка.

Существуют ли черные волки на самом деле?

Черный волк — на самом деле серый, он же волк обыкновенный (canis lupus). У данной особи наблюдается меланизм — явление, когда особь имеет более темный окрас по сравнению с другими. В какой-то мере это противоположность альбинизма, то есть врожденного отсутствия пигмента. А еще черные волки — результат скрещивания с домашними собаками около 5000+ лет назад.

Чем примечательны черные волки?

Пользователь @dinoman9877 в комментарии к ролику на Reddit отметил иммунитет хищников.

«У черных волков иммунитет к болезням лучше, чем у обычных серых волков».

Почему же тогда черные волки — такие редкие и не вытеснили серых? Дело в том, что ген, отвечающий за черную шерсть, в сочетании с самим собой сулит гибель в младенчестве.

«Причина этого в причуде гена черного окраса. Если вы помните аллели из уроков биологии: большая буква „К“ — это черная шерсть, маленькая „к“ — серая шерсть. Черный окрас доминирует. Таким образом, волк kk будет серым, волк Kk будет черным с серым, а волк KK будет... его не будет.

У многих животных есть эта странная проблема, когда определенные комбинации аллелей приводят к очень тяжелой смерти <... > Несмотря на иммунное преимущество черных волков, они не могут размножаться без аллели серой шерсти.

Многие щенки, рожденные парой черных волков, в конечном итоге умрут в молодом возрасте из-за потенциального наличия этой фатальной комбинации генов».