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33 минуты назад

Панк-рок Ёлка 22 января в столичном «Главклубе»

История Панк-рок Елки уходит в начало нулевых, когда продюсер фестиваля PunkRupor Илья Островский положил начало этой традиции новогодними фестивалями в легендарном клубе «Точка».

Панк-рок Ёлка 22 января в столичном «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

И вот, в январе 2021 года, настоящая Панк-рок Елка вернулась, став одним из самых громких событий в рок-жизни столицы. Теперь вся прогрессивная панк-общественность встречает Новый год на Панк-рок Елке by PunkRupor. 2022-й не станет исключением — на сцену выйдут самые яркие артисты этого жанра, а публика будет неистово водить настоящие слэм-хороводы.

22 января на сцену «Главклуба» выйдут группы: «План Ломоносова», «Йорш», «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Distemper», «СМЕХ», «Dёргать!», «Runngun», «Е2 ЗНАКОМЫ».

Это та самая, неразбавленная, аутентичная Панк-рок Елка с трушным Дедом Морозом, угарной Снегуркой, панк-рок-подарками ворвется с новогодним настроением на максималках. Это, наверное, единственный достойный повод ждать зимы и холодов. У нас Новый год наступает не первого января, а на Панк-рок Елке by PunkRupor.

Подробности на сайте.

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