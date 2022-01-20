«Еда закончится, и они захотят вас съесть»: ученый о бегстве медведей

Жители Аляски обеспокоились тем, что белые медведи стали уходить в сторону Чукотки. По данным исследований, с 2001-го по 2010 год популяция на Аляске сократилась на 40 процентов. Почему это беспокоит коренное население, стоит ли бить тревогу и в опасности ли медведи, «Лента.ру» узнала у старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН), кандидата технических наук Никиты Платонова.

Лента.ру: Почему на Аляске жители так обеспокоены тем, что белые медведи уходят в Россию?

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Никита Платонов: Коренные жители арктического побережья Аляски охотятся на белых медведей, и они опасаются, что у них исчезнет объект охоты. Им это разрешено в рамках выделенных квот для сохранения традиций — испокон веков они охотились на морских млекопитающих и на белого медведя.

Могут ли медведи окончательно мигрировать на Чукотку?

В беломедвежьей терминологии как таковой миграции нет, потому что белый медведь идет туда, где, на его взгляд, больше пищевых ресурсов. Это не как птицы, которые зимой не могут найти корм под снегом в нашей средней полосе и улетают на юг, где снега нет, а потом возвращаются весной обратно, чтобы вывести потомство. В зависимости от ледовых условий, которые могут очень сильно меняться от сезона к сезону и от года к году, белые медведи перераспределяются. Если лед тонкий или разреженный, постараются перебраться или даже доплыть до того льда, который кажется более привлекательным для охоты на тюленей.

Таяние льдов влияет только на пропитание медведей?

Таяние льдов сезонное — льды начинают таять приблизительно в мае-июне — оно может начаться раньше или позже. Соответственно, чем позднее таяние, тем больше у медведя возможность охотиться на тюленя по льду. Если таяние происходит раньше, то медведи могут или уйти со льдом, или остаться на суше. В материале, о котором идет речь, говорится о местных жителях Уткиагвика, которые наблюдают белых медведей в непосредственной близости от своего поселка. Скорее всего, здесь происходит перераспределение.

Если белых медведей на суше меньше, значит, их может больше оставаться на льду.

В летний период «безледовых» лет значительное количество медведей может дожидаться появления льда на острове Врангеля в Чукотском море. В 2021 году летом были достаточно хорошие условия вблизи острова Врангеля, и белые медведи на остров практически не выходили, оставаясь на льду. При этом они могли в течение долгого периода, с июня по сентябрь, переместиться, в том числе и со стороны Аляски, в сторону российской части Чукотского моря, продолжая охотиться на льду.

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Еще один момент влияния таяния льдов — если в летний период их площадь становится меньше, то благоприятные участки обитания для белого медведя сокращаются из-за обширных пространств открытой воды. Большая часть белых медведей может оставаться на суше, а другая часть — на небольшой ледовой шапке. Но это все сезонно — в зимне-весенний период не так критично, как в летний. Поэтому при рассмотрении ледовых условий надо учитывать интересующий сезон.

В том материале сказано, что популяция медведей на Аляске сокращается на 40 процентов, а на Чукотке она выросла. Это и есть перераспределение, а не сокращение популяции?

Да, исследование моря Бофорта происходило с 2001-го по 2010 год, а для острова Врангеля приводятся оценки с 2017-го по 2020 год. Белые медведи за этот срок могли перераспределиться. Считается, что у белых медведей существует единая популяция, а также есть субпопуляции, группировки. И различными методами ученые разделяют субпопуляции Чукотского моря и южной части моря Бофорта. И даже в той работе, откуда взяты цифры про сокращение на море Бофорта, говорится, что в море сократился ледовый покров и этим обусловлено сокращение числа медведей.

В годы с неблагоприятной ледовой обстановкой специалисты наблюдали больше истощенных животных. Но очень вероятно, что часть медведей ушла туда, где больше льда.

Глобальное потепление и таяние льдов повлияет на число белых медведей?

Гон у белых медведей обычно происходит в апреле-мае. В этот период лед в большей части Арктики еще сохраняется, поэтому пара формируется на льду. Затем самец и самка расходятся, и самка должна накопить достаточно жира, чтобы в течение нескольких месяцев быть в берлоге без питания. И этой энергии должно хватить не только ей, но и медвежатам, поэтому она должна усилено питаться, чтобы в октябре-ноябре найти место для берлоги.

Берлоги образуются на суше в местах формирования снежных сугробов, там должна быть рельефная местность, чтобы самку занесло снегом на склоне. В берлоге в декабре у нее рождаются медвежата и находятся с ней где-то до апреля. Бывают случаи, что берлоги образуются в торосах на льду, но это менее надежно — ледовый покров находится в постоянном движении, трескается.

Летом в условиях ухода льда далеко от берега и достаточно позднего ледообразования самкам сложно достичь суши, чтобы образовать берлогу. Если самка проводит лето на суше, есть риски, найдет ли она еду. Медведи могут обходиться без еды 3-4 месяца, но для успеха беременности надо обязательно сделать энергетический запас. Климатические изменения влияют именно на это.

Одним из факторов успешности размножения также считается размер выводка. Насколько мне известно, нет сообщений о какой-либо отрицательной динамике этого показателя. В субпопуляции Чукотского моря достаточно высокий размер среднего выводка, около двух медвежат. В других районах Арктики он меньше, где-то коэффициент составляет 1,5. В районе Баренцева моря — примерно 1,6.

Если льда будет меньше, медведи станут опаснее для человека? На Чукотке же бывают нашествия медведей.

Белый медведь очень опасен. Он даже может быть не совсем голодным, но способен проявить любопытство, и это может закончиться для человека трагично. А голодный медведь будет пытаться всеми способами найти еду.

Если вы видите белого медведя, особенно если негде и нечем защититься, вам может сильно не повезти.

Сейчас их популяцию нужно контролировать? Контролируется ли охота?

Осуществляется мониторинг численности. Периодически проводятся исследования, в 2016 году были авиаучеты, и в это же время начались работы по моделированию численности субпопуляции Чукотского моря. Данные показывают, что по сравнению с экспертными оценками 1990-х годов численность той группировки существенно не изменилась, а может, даже выросла.

Один из используемых способов изучения численности — мониторинг родовых берлог белых медведей. Места, где они находятся, известны. Возможно использование беспилотных летательных аппаратов или же насыщенного наземного учета в весенний период на острове Врангеля, на побережье Чукотского полуострова, на побережье Аляски, где тоже могут образовываться берлоги. Соответственно, если оценить число берлог, размер выводка, то по другим известным демографическим параметрам можно будет оценить численность белого медведя.

Что касается охоты, то в Российской Федерации охота на белого медведя запрещена. Существует российско-американская комиссия по управлению субпопуляцией Чукотского моря, которая периодически с учетом новых научных и традиционных знаний принимает решение о выделении квот по добыче белого медведя коренными жителями Чукотки и Аляски, но по российским законам наши соотечественники не могут этим воспользоваться.

Что люди могут сделать, чтобы этот вид продолжал процветать?

Мы не можем взять и образовать лед, чтобы белый медведь туда приходил. Самое простое, что можно сделать, — это оставить белого медведя в покое, и он адаптируется к окружающей среде. Как успокоить охотников с Аляски — не знаю, вряд ли они захотят менять свой образ жизни. Не вывозить же их в Антарктиду охотиться на пингвинов.

При усилении антициклонического Бофортова вихря льды из канадского сектора Арктики дойдут до моря Бофорта и до Аляски (до моря Бофорта — потому что это антициклоническая зона). Придут льды — придут медведи. Но мы не можем сильно повлиять на атмосферу.

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Еще есть влияние Тихого океана, биопродуктивные воды которого через Берингов пролив попадают в Арктику, формируя насыщенную пищевую цепочку — от планктона до рыбы, от рыбы до тюленя, от тюленя до белого медведя. Течение, смешиваясь с арктическими водами, перераспределяется по ветвям по-разному в различные годы, способствуя большей биологической продуктивности в определенной части Чукотского моря. И на это мы тоже не можем повлиять.

Оставить в покое — то есть в том числе не подкармливать голодного медвежонка, который вышел к людям?

Категорически запрещено подкармливать белого медведя и привлекать к себе внимание. Есть специально разработанные правила поведения человека с белым медведем, и, если вы будете в Арктике, вы обязательно получите такой инструктаж.

Даже медвежонка лучше оставить в природе, иначе начнутся большие проблемы с тем, куда его устроить. Белый медведь — это краснокнижный вид, рассматривать ситуацию будет комиссия Министерства природных ресурсов. Центров передержки не так много. В зоопарках следят за сохранением генетического разнообразия, и не каждого медвежонка можно туда отправить — это предрешено, когда и какой медведь в какой зоопарк попадет.

С маленьким медвежонком еще можно справиться, но когда он подрастет, он станет проблемой. Не столько из-за опасности для человека, сколько из-за того, что непонятно, что с ним делать дальше. Без получения навыков охоты зверь не выживет в естественной среде. А для человека он может стать проблемным.