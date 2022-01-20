Проезд в Тайване можно будет оплатить жезлом Сейлор Мун

На Тайване проезд в метро предложили оплачивать проездным в виде лунного жезла Сейлор Мун — главной героини одноименного аниме. Об этом сообщает Hypebae.

Проездной длиной 18 сантиметров для метро Тайбэя сделан из металла в виде жезла розового цвета. Он украшен золотым полумесяцем, в котором закреплен небольшой прозрачный камень. При контакте с поверхностью во время оплаты камень будет загораться.

Проездные выпустили ограниченным тиражом, однако точное количество неизвестно. Стоимость необычного проездного оценивается в 65 долларов (около пяти тысяч рублей). Жезлом можно оплатить не только проезд в метро, но и покупки в некоторых розничных магазинах.