В какие страны проще всего эмигрировать

Самая популярная причина для переезда — долгая зима и желание путешествовать без виз. Но не каждому хватает мотивации и терпения, чтобы переезда добиться. Все-таки жизнь в другой стране подразумевает знание языка и высокий заработок. "Рамблер" расскажет, в какие страны переехать проще всего.

Литва

Жить в Литве – дешевле, чем в других странах. Переехать можно в Вильнюс, Каунас или Клайпеду. В этих городах проживает большая русская диаспора и меньшая разница в менталитете, чем между Россией и Западной Европой.

Вид на жительство в Литве получают при воссоединении семьи, обучении в местном университете, открытии бизнеса, инвестировании, покупке недвижимости и трудоустройстве.

Испания

В Испании миграты быстро адаптируются, а процедура получения гражданства упрощена, язык выучить достаточно просто, а тепло и море дают нужный комфорт. Чаще всего россияне переезжают в Валенсю, Севилью, Барселону и Малагу.

В стране легко получить работу с дипломом педагога, врача или инженера. Другие способы для переезда – инвестиции в местный бизнес, покупка недвижимости или платное обучение в испанском вузе.

Грузия

В Грузии дешевая недвижимость, комфортный климат, вкусное вино и еда, а еще в стране легко получить вид на жительство. Возможность получить гражданство Грузии дается любому желающему при соблюдении ряда условий.