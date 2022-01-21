Суровая история самой знаменитой московской тюрьмы

Лишь старожилы Москвы могут указать расположение снесенной Таганской, или Московской губернской уголовной тюрьмы, где, согласно строчкам из популярной тюремной песни, “погибли юность и талант”. Легендарная тюрьма подарила миру и слово “баланда”. Говорят, что когда-то в столовой «Таганки» кашеварил повар Баландин. Готовил он столь отвратительно, что стряпня получила его имя, а автора зэки сварили в чане с супом из конского мяса.«Таганку» называли российской, а затем и советской Бастилией, о ней ходили самые страшные и неправдоподобные легенды.

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Отсидка без отрыва от производства

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Два столетия назад улица Малые Каменщики на Таганской площади была глухой окраиной. Ее и сочли самой подходящей для строительства прогрессивной по меркам XIX века тюрьмы.

С момента основания острога в 1804 году в казематах располагалось большое количество швейных, кузнечных, токарных и даже типографских мастерских. В “Таганке” был даже свой театр, в котором в 1906 году для заключенных и администрации пел сам Шаляпин. Недостатка в узниках эта российская тюрьма не знала никогда.

Власть новая – тюрьма старая

После победы коммунистов все тюрьмы вновь оказались переполненными. Камеры, способные принять до 7000 заключенных, заполнились видными и не очень политическими и религиозными деятелями. “Таганка”, прогремевшая на всю страну методами перековки преступников в трудяг, прославилась переполненными камерами, плохим питанием и работой на износ.

Среди арестантов распространялись грипп и туберкулез. Ситуация усугублялась и тем, что узники могли гулять по тюрьме без ограничений, свободно навещая собратьев по несчастью в других камерах.

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Чуть позже условия улучшились, и, по слухам, многие бедняки совершали мелкие преступления, только бы попасть в «Таганку» и не умереть от голода на улице. К тюрьме вернулся статус образцово-показательного заведения. Администрация даже с гордостью принимала в ее стенах иностранные делегации. Выпускалась газета “Голос «Таганки»”, транслировавшаяся по радио, а заключенные имели возможность вносить рационализаторские предложения в устройство своей ежедневной работы в мастерских.

Бессменный арестант

Тюрьма повидала немало знаменитых узников и исковерканных судеб. Стены находящихся в подчинении НКВД казематов нередко объединяли под одной крышей и палачей, и жертв.

В разное время здесь находились революционер Николай Бауман, спонсор большевиков меценат и промышленник Савва Мамонтов. За гневное выступление, посвященному погибшему лейтенанту Шмидту, в «Таганку» на неделю попал знаменитый священник и богослов Павел Флоренский.

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А после революции, которую приветствовал Флоренский, в застенки попали пять его коллег - высших архиереев. Несколько месяцев держали здесь и 80-летнего старца святителя Серафима. Позже он был расстрелян на печально известном Бутовском полигоне, пополнив список Новомучеников и Исповедников Российских, закончивших там свой жизненный путь.

В начале 1905 года в «Таганку» за организацию заседания социал-демократической партии ненадолго попал писатель Леонид Андреев. Миллионер Савва Морозов послушно внес залог, и опальный труженик пера уехал к Максиму Горькому на его любимый остров Капри.

А позднее в тюрьму попал начальник московской полиции при Николае II Владимир Джунковский. По слухам, он пользовался большим уважением среди заключенных.

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Падение советской Бастилии

История легендарного исправительного учреждения заканчивается в 1958 году. Большую часть бывшей Центральной Таганской пересыльной тюрьмы молниеносно снесли методом взрыва.

Совсем скоро на месте, где возвышались казематы построили предназначенный для детей сотрудников полиции детский сад и несколько жилых пятиэтажек. От старой «Таганки» осталось только административное здание, отданное под офисы, а в бывшей прачечной расположился местный ЖЭК.

От грозной тюремной стены сохранился лишь небольшой бордюр. На месте тюрьмы расположились жилые дома, среди жильцов которых ходят легенды. Рассказывают, что при строительных работах под землей видели человеческие кости.