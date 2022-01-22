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2 часа назад

Саркофаги в Арктике вызвали споры: видео

Усть-Оленек – заброшенный поселок на берегу Ледовитого океана. Путешественник и Тик-Ток блогер Денис Забелин (@d1als) отправился в Арктику и добрался до этого населенного пункта. В Усть-Оленьке едва наберется три десятка жителей. Но когда-то, по словам автора видео, эти земли населяли богатые русские купцы. Такой вывод путешественник сделал, отправившись на местное кладбище.

“Купцы скупали у якутов пушнину и отправляли в центр страны, а местным продавали всяческие нужные товары. Это настоящее русское поселение в Якутии”, – комментирует кадры автор блога.

Захоронения, датированные 19 веком, удивили пользователей соцсети.

“Это как кладбище, склепы, саркофаги… Интересно, впервые такое вижу. Даже не задумывалась раньше, как в вечной мерзлоте захоранивают ”.

“Также долганы хоронили своих в Таймыре, кресты делали всем умершим, а при РСФСР ставили на могилы звездочки, а если не было то вырезали птиц”.

В комментариях разгорелся спор: чем на самом деле занимались купцы в Арктике и они ли захоронены в Усть-Оленьке.

“Спаивали местных и забирали пушнину за бесценок”.

“Китобои это были. И моржовый бивень добывали. Сейчас это запрещено!”

“Наверное могила Прончищевых. Они не купцы, они исследователи, а не купцы…”

Некоторые комментаторы предположили, что Денис нашел не саркофаги, а домовины – в таких срубах из дерева славяне оставляли останки умерших. У "домика" было крыльцо и окно, обязательно на Запад, чтобы душа ушедшего могла общаться с живыми. А в дни поминовения через окошко опускались ритуальные подношения. Со временем сруб превращался в семейный склеп.

А как вы думаете, кто и зачем построил деревянные саркофаги на краю земли?

Смотрите также: видео, где в 20 секунд уложили все самое прекрасное, что можно найти в России.

(Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены - прим. ред.)

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