Какие города большевики планировали сделать столицей СССР

Столицей Российской Федерации в 1991 году, при распаде СССР, осталась Москва. Однако аналогичный статус как субъекта федерации – город федерального значения – одновременно с Москвой получил и Санкт-Петербург. В 2014 году прибавился третий субъект такого же ранга – город Севастополь.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но как в советское время, так и после него, были варианты, когда столицей РФ могли стать другие города, наряду с Москвой и даже вместо неё.

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Ленинград—Санкт-Петербург

С момента образования СССР в декабре 1922 года его центральные органы власти и управления размещались в Москве, там же, где и центральные органы РСФСР. Их функции дублировались на большей части территории СССР, и уже в 20-е годы органы власти РСФСР, в отличие от всех других союзных республик, превратились в фикцию. Почти все их полномочия явочным порядком присвоили себе союзные учреждения, и такое положение сохранялось до 1990 года.

В 1948-1950 гг. Сталиным была развёрнута очередная серия репрессий против ряда партийных и советских руководителей высокого ранга – «Ленинградское дело». В его рамках обвиняемым инкриминировалась, в частности, попытка развалить Советский Союз путём создания отдельной от СССР столицы РСФСР в Ленинграде и переноса туда высших органов власти крупнейшей союзной республики. В наше время многие историки, исследовавшие это дело, считают, что его фигуранты действительно обсуждали планы разделения союзной и республиканской столицы и перенесения последней в Ленинград с целью придания органам власти РСФСР самостоятельности, сравнимой с другими союзными республиками.

Вскоре после избрания Владимира Путина президентом России в 2000 году в СМИ циркулировала информация о рассмотрении «в верхах» вопросов переезда высших органов власти из Москвы в Санкт-Петербург. Речь шла о переносе всех либо части столичных функций. Проект частично реализовался. В 2008 году по указу президента РФ Дмитрия Медведева из Москвы в Санкт-Петербург переехал Конституционный Суд Российской Федерации.

Нижний Новгород

В начале марта 1918 года, когда Совет народных комиссаров, под угрозой захвата Петрограда германскими войсками, принял решение о переносе оттуда столицы РСФСР, то официально сначала было объявлено, что советское правительство переезжает в Нижний Новгород. А в ходе гражданской войны в октябре 1919 года сложилась ситуация, когда белогвардейцы угрожали одновременно и Москве, и Петрограду, а Нижний Новгород находился в большей безопасности. Идея размещения там высших органов власти РСФСР могла осуществиться и в то время.

Самара (Куйбышев)

В октябре 1941 года, когда немецкие войска угрожали прорывом на Москву, Сталин принял решение об эвакуации всех государственных учреждений, банков, музеев, вузов в разные регионы России. Высшие органы власти и управления, иностранные посольства было решено разместить в Куйбышеве, как тогда называлась Самара. В феврале 1942 года, после устранения непосредственной угрозы захвата врагом Москвы, большинство их было возвращено в Москву. Теоретически можно представить ситуацию, при которой Сталин решил бы территориально разделить столицы СССР и РСФСР, оставив последнюю в Самаре.

Воронеж

В 1990-1991 гг., когда начался политический конфликт между руководствами СССР и Российской Федерации за раздел власти, раздавались голоса за размещение столицы РСФСР отдельно от Москвы. Одним из кандидатов назывался Воронеж. Этому находили историческое обоснование. В период между 1695 и 1722 гг. Пётр I значительно чаще пребывал в Воронеже (где строился Азовский флот), чем в Москве или в новом Петербурге.

Свердловск—Екатеринбург

Ещё во время Великой Отечественной войны в Свердловске начал оборудоваться один из запасных бункеров Сталина на случай захвата немцами Москвы. Его строительство не прекратилось после окончания войны, так как тут же возникла угроза Третьей мировой войны с США. В Свердловске возник запасной командный пункт для руководства СССР на случай ядерного конфликта.

В дни событий 19-21 августа 1991 года в окружении Бориса Ельцина и в Верховном Совете РСФСР раздавались предложения перевести руководство Российской Федерации в Свердловск, где Ельцин ранее был первым секретарём обкома КПСС. Предложение не реализовалось только из-за скорого краха путча ГКЧП.

В 2017 году с предложением перенести столицу РФ в Екатеринбург выступил член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.

Новосибирск

Во время противостояния между президентом РФ Ельциным и Верховным Советом РФ в сентябре-октябре 1993 года среди депутатов Верховного Совета выдвигались предложения о переезде в Новосибирск, который, по слухам, поддерживал Верховный Совет, провозглашении его временной столицей России и начале борьбы оттуда против «узурпировавшего власть» президента. Предложение не реализовалось по двум причинам: блокады Верховного Совета в его здании в Москве и его быстрого последующего разгона.

Однако уже в начале XXI века предложения о переносе столицы России в Новосибирск стали высказываться в лояльных власти кругах в связи с желанием разгрузить перенаселённую Москву от части административных функций и избытка населения. В 2005 году главный политтехнолог двух первых предвыборных кампаний Владимира Путина Глеб Павловский на встрече с активом движения «Россия Молодая» поддержал идею переноса столицы в Новосибирск. В феврале 2014 года фракция ЛДПР в Государственной Думе внесла законопроект о наделении Новосибирска статусом ещё одного столичного города, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Красноярск

На очередном ежегодном молодёжном форуме «Селигер» в июле 2014 года Владимир Путин назвал интересной идею переноса столицы России из Москвы в Сибирь, например, в Красноярск, и не исключил такой возможности в будущем.

Столица на Дальнем Востоке

Руководитель общественной организации «Движение развития» Юрий Крупнов с 2004 года пропагандирует идею размещения столицы России на Дальнем Востоке, поблизости от самого динамично развивающегося региона планеты – Юго-Восточной Азии. Как он считает, это должно стать таким же стимулом развития страны, каким три столетия назад стал перенос столицы в Санкт-Петербург.

Новая столица