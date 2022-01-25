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40 минут назад

Дикие кабаны облюбовали российский город

Дикие кабаны облюбовали подмосковные Мытищи, сообщает РЕН ТВ.

Дикие кабаны облюбовали Мытищи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звери стаями появляются на улицах и выпрашивают еду у прохожих. Причиной такого необычного поведения стало обильное выпадение снега, из-за чего кабанам стало тяжело найти пропитание.

Выяснилось, что всеядные наведываются в Мытищи из национального парка «Лосиный остров». Местных жителей просят не подходить и не кормить их. Впрочем, некоторые горожане все равно охотно подкармливают кабанов, несмотря на то, что этот верь может быть смертельно опасным для человека.

В мае 2021 года недалеко от Рима, в деревне Ле Руг (Le Rughe), стадо кабанов окружило вышедшую из супермаркета итальянку и украло ее покупки. Животные оттеснили женщину к машинам на парковке, чтобы отбить у нее продукты. После того как итальянка выпустила пакеты с едой из рук, два маленьких кабана принялись поедать их содержимое прямо на автостоянке. Взрослые же особи унесли часть добычи.

Места,РЕН ТВ,
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