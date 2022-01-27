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7 часов назад

Лебедь парализовал работу лондонского метро

Накануне на целый час была приостановлена работа метрополитена столицы Великобритании из-за расположившегося на путях и не желавшего уходить лебедя.

Лебедь парализовал работу лондонского метро
Фото: PixabayPixabay

Пассажиры подземки пытались криками и жестами спугнуть птицу с путей, однако это не помогало. Пока сотрудники подземки старались убрать лебедя в безопасное место, пришлось отменить или перенаправить 14 составов.

Сотрудники метро рассказали, что лебедь был дезориентирован, напуган и не соображал, что делать. Они отметили, что у птицы был недобор веса и, скорее всего, просто не хватало сил, чтобы улететь.

После спасения с путей лебедя передали ветеринарам, которые, осмотрев, отпустили его на волю.

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