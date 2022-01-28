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49 минут назад

Группа «Воскресение» выступит в «Главклубе» 30 января

30 января группа «Воскресение» возвращается в «Главклуб» с большим зимним концертом «Снилось мне». Название программе дала самая перепеваемая коллегами группы, лиричная и нежная песня. Она, как никакая другая в большом песенном фонде, о морозном времени года, отражает всю атмосферность и великолепие обычного зимнего вечера.

Группа «Воскресение» в «Главклубе» 30 января
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Снилось мне...

Неожиданно выпал снег,

В мире наступили тишина и свет,

Свет и тишина, покой и белый снег.

Жаль, что это только снилось мне.

Группа «Воскресение» относится к тем уникальным коллективам, песни которых знают наизусть независимо от того, в каком десятилетии формировались музыкальные пристрастия. Именно поэтому на их концертах собираются нескольких поколений зрителей, которых объединяет любовь к особой музыкальной философии коллектива.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

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