«Оргия Праведников» 3 февраля в «Главклубе»

3 февраля в «Главклубе» группа «Оргия Праведников» с помпой отметит юбилеи сразу двух альбомов: 20-летие первого LP «Оглашенные, изыдите» и 15-летие третьей по счету пластинки «Уходящее Солнце». Оба альбома будут исполнены вживую и составят программу двух отделений концерта. Группа выступит большим электрическим составом, дополненным приглашенными музыкантами.

«Шоу такого масштаба «Оргия Праведников» демонстрировала в последний раз ещё в доковидную эру, и трудно сказать - возможно ли в будущем будет проведение настолько мощных мероприятий. Поэтому в высшей степени рекомендуем поклонникам не пропустить этот концерт. Будут свет, звук, сила и ярость топора. Всё, за что вы любите и цените «Оргию». Два альбома в одном концерте. Комбо. Полный «Твикс». Никогда такого не было и вряд ли, что будет. Не пропустите!»