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1 час назад

Квест на Катке ВДНХ «Найди 22 тигра»

1 февраля 2022 года по восточному календарю начинается год Тигра. ВДНХ приглашает всех желающих отметить это событие и принять участие в квесте на самом большом катке Москвы. Самых внимательных гостей ждут призы.

Квест на Катке ВДНХ «Найди 22 тигра»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

1 февраля на всей территории катка будет спрятано 22 изображения тигров, а рядом с каждым из них — буква или цифра. Они могут находиться на навигационных указателях, информационных табличках в павильонах проката, рекламных баннерах, на бортах катка и других носителях.

Участникам квеста предстоит найти и сфотографировать все изображения тигров, сделать селфи на фоне любого из них, отыскать 22 буквы и цифры и собрать из них ключевую фразу. Получившиеся фотографии необходимо показать сотруднику Музея ВДНХ, расположенного в правом крыле арки Главного входа.

Первые 50 участников, выполнивших условия квеста, получат призы — путеводитель по Выставке и приглашение на два лица на бесплатное посещение Центра «Слово».

Напоминаем, по будням каток открыт с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Технический перерыв с 15:00 до 17:00. Музей ВДНХ работает с 11:00 до 22:00 без перерывов.

Участие в квесте бесплатное, регистрация не требуется.

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