Страна, где живут самые бедные люди

По всем параметрам Гаити ежегодно возглавляет список самых бедных стран. По разным оценкам, за чертой бедности там находятся 80-85% жителей. Большая часть страны живет на сумму менее, чем один доллар (78 рублей) в день.

Фото: Рамблер Рамблер

Проблемы, требующие денег

Видео дня

Дело в том, что помимо бедности, Гаити постоянно страдает от различных проблем. Страна расположена в неблагоприятной климатической зоне, поэтому здесь часто происходят стихийные бедствия. Одними из сильнейших стало землетрясение в 2010 году. Тогда из-за стихийного бедствия погибли более 200 тысяч человек, еще 1000 пропали без вести. Материальный ущерб оценили в 5,6 миллиардов евро. Правительство Гаити не смогло восстановить все потери, многие люди остались без своих домов и были вынуждены покинуть привычное место жительства. Таких местные службы насчитали около трех миллионов.

RIBI Image Library/Flickr

Из-за того, что Гаити расположена в горах, местные жители также страдают от оползней, которые никто не предотвращает. Местные спасательные службы не следят за ситуацией, поэтому жителей не предупреждают о катастрофах, что провоцирует постоянные жертвы.

Также в стране постоянно происходят попытки государственного переворота, в 2021 году одна из них оказалась удачной — был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Столицу охватили беспорядки, которые успокоились после пришествия нового президента. Однако в стране все не так гладко, нынешний руководитель страны Ариэль Анри обвиняется в убийстве своего предшественника и постоянно оказывается втянут в конфликты с преступными группировками.

Образование и медицина

На Гаити официально введено бесплатное образование для детей в возрасте от 6 до 12 лет, но не все жители страны могут этим воспользоваться. Если в столице ситуация пока что не критична, то в других городах дети просто не учатся. Они могут посещать школу, но не получать образование из-за того, что там отсутствуют специалисты, которые могут обучать детей. В итоге около 50% населения Гаити не имеют даже начального образования. Большинство школ подвластны Римско-католической церкви и миссионерским группам, но в первом случае детям не могут дать достаточный уровень образования, поэтому не каждый ребенок сможет назвать все планеты Солнечной системы и объяснить, как взаимодействуют Земля и Солнце.

Несмотря на все сложности, в стране доступно высшее образование по разным специальностям, но не все могут себе его позволить. Оно платное для всех категорий лиц, а университеты располагаются только в столице, куда не каждый житель сможет доехать.

siri bl/Flickr

С медициной на Гаити обстановка не менее удручающая. Врачей там катастрофически не хватает, о современном медицинском оборудовании речи не идет совсем. Во время катаклизмов и землетрясений врачи лечили людей буквально на улицах городов, так как на всех пострадавших не хватало больничных коек. Иногда более развитые страны посылают гуманитарную помощь в страну, но этого недостаточно, так как развитием медицины надо заниматься изнутри.

Доходы и трудоустройство

Одной из причин низкого уровня жизни на Гаити считается безработица. Дело в том, что здесь не хватает рабочих мест, а там, где нужны специалисты, требуется образование. По оценкам экспертов, около 40% жителей страны не имеет работы. Из тех, кто зарабатывает на жизнь каким-либо законным трудом, 75% получают не больше доллара в день.