Откуда на даче Сталина розовый унитаз

Известно, что на территории Абхазии генеральному секретарю ЦК КПСС принадлежало пять дач. Одна из них удивляет посетителей пикантным интерьером. Подробности в новом материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одна самых посещаемых точек Абхазии – горное озеро Рица. На его левом берегу, в тени густых деревьев находится Государственная дача № 11 – любимейшая из всех, принадлежавших когда-либо генсеку. Правда, построена она была под закат правления Сталина, только в 1947 году. И все же генсек успел пять раз приехать на Рицу в “длительный” отпуск. Кстати, на этой даче не было рабочего кабинета, что свидетельствует об исключительно рекреационном назначении постройки.

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Выглядит дача весьма скромно: несколько построек из дерева, выкрашенного в темно-зеленый цвет (чтобы сливалась с лесом конечно же), интерьеры комнат практически повторяют друг друга, никаких излишеств в виде лепнины или позолоты. В здании было три спальни, похожих друг на друга один в один. Потому что Сталин за одну ночь мог менять свое местонахождение несколько раз. Чтобы никакие “враги” не предугадали, где он находится на самом деле, и не нанесли удар. А вот кухни на даче не было, потому что генсеку не нравились ни запахи еды в комнатах, ни кухонные звуки.

Теперь дача Сталина открыта для посещения. И любой желающий, заплатив небольшую сумму, может прогуляться по ее комнатам, своими глазами увидеть их убранство. Интерьер дачи никто не менял. Потому некоторые туристы впадают в ступор, когда видят розовые умывальники и унитазы, оказавшись в покоях человека, который некогда держал в страхе едва ли не весь мир. Как автор этого видео (@kaalibrikaa).

Однако фаянс трогательного оттенка установлен не в комнатах генсека, а в апартаментах Никиты Сергеевича Хрущева.

Преемник Сталина после смерти политика не захотел использовать дачу. Он приказал построить рядом такой же дом и соединить их коридором-галереей. А установка розового унитаза, умывальника и ванны была прихотью его супруги, Нины Петровны Хрущевой, которую обслуживающий персонал между собой называл “Коробочка” (с отсылкой к помещице Настасье Петровне из романа Николая Гоголя “Мертвые души”).