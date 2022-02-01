Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Как спаслись страны, где пандемия так и не началась

В это трудно поверить, но в 2022 году еще остались государства, которые не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Среди них Туркменистан, Северная Корея, тихоокеанские острова Тувалу и Науру. "Рамблер" выяснил, как им это удалось.

Как спаслись страны, где пандемия так и не началась
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вакцинация

В конце 2019 года в государствах Тихого океана прогремела эпидемия кори, преодолеть которую помогла кампания по вакцинации. Местные жители были морально подготовлены к тому, что вакцины —это действующее средство.

Поэтому, когда Китай объявил о вспышке COVID-19 в Ухане, в Тувалу и Науру знали, что их ожидает. Летом остров Науру стал первым местом, где вакцинировались 100% взрослого населения. Более того, иностранцев привили тоже. Показатели Тувалу — такие же.

Что касается Туркменистана, то власти страны до последнего не признавали существование коронавируса. В связи с этим миссия ВОЗ отправилась в регион. Участники обратили внимание на противоречивую информацию со стороны врачей. Позже в стране ввели обязательную вакцинацию "для профилактики болезни".

Вынужденная изоляция

На берегах Науру и Тувалу 2021 год прошел тихо, люди были привиты, массовые собрания запрещены, дети учились онлайн, а туристы просто не доезжали. И здесь социальная дистанция и удаленность от крупных стран сыграла основную роль.

Северная Корея впервые получила пользу от своей закрытости. Безусловно, официально о положении в стране можно судить только по заявлениям официальных лиц. Однако председатель Трудовой партии Ким Чен Ын заявил, что отсутствие инфекции является следствием совместной работы народа и правящей партии.

КНДР быстро закрыли границы и поставили знак «стоп» в воздушном пространстве и территориальном море. В городах применяются правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, которые попадают в КНДР по воде или воздуху.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители