Как спаслись страны, где пандемия так и не началась

В это трудно поверить, но в 2022 году еще остались государства, которые не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Среди них Туркменистан, Северная Корея, тихоокеанские острова Тувалу и Науру. "Рамблер" выяснил, как им это удалось.

Вакцинация

В конце 2019 года в государствах Тихого океана прогремела эпидемия кори, преодолеть которую помогла кампания по вакцинации. Местные жители были морально подготовлены к тому, что вакцины —это действующее средство.

Поэтому, когда Китай объявил о вспышке COVID-19 в Ухане, в Тувалу и Науру знали, что их ожидает. Летом остров Науру стал первым местом, где вакцинировались 100% взрослого населения. Более того, иностранцев привили тоже. Показатели Тувалу — такие же.

Что касается Туркменистана, то власти страны до последнего не признавали существование коронавируса. В связи с этим миссия ВОЗ отправилась в регион. Участники обратили внимание на противоречивую информацию со стороны врачей. Позже в стране ввели обязательную вакцинацию "для профилактики болезни".

Вынужденная изоляция

На берегах Науру и Тувалу 2021 год прошел тихо, люди были привиты, массовые собрания запрещены, дети учились онлайн, а туристы просто не доезжали. И здесь социальная дистанция и удаленность от крупных стран сыграла основную роль.

Северная Корея впервые получила пользу от своей закрытости. Безусловно, официально о положении в стране можно судить только по заявлениям официальных лиц. Однако председатель Трудовой партии Ким Чен Ын заявил, что отсутствие инфекции является следствием совместной работы народа и правящей партии.