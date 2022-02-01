Страна, где живут самые богатые люди

Некогда одна из самых ближневосточных стран стала местом, где живут самые богатые люди. Здесь средний доход на человека в месяц составляет 3600 долларов (277 тысяч рублей). Минимальный оклад, согласно закону, не может составлять менее 300 долларов (23 тысячи рублей) в месяц. Однако даже обслуживающий персонал в этой стране имеет зарплату выше, чем минимум, установленный законом. О стране с самым богатым населением — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Зарплата разных слоев населения

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Страну Катар называют будущим экономическим центром Ближнего Востока. Здесь не только высокие зарплаты, но и соответствующие цены на все. Обслуживающий персонал здесь получает достаточно мало по местным меркам. Уборщицы, дворники, няни, сотрудники фастфуда зарабатывают здесь около 500 долларов в месяц (38 тысяч рублей). Однако для менеджеров среднего звена и ассистентов в крупных компаниях заработок уже на порядок выше и составляет от 4000 долларов в месяц (308 тысяч рублей). Больше всего здесь зарабатывают сотрудники нефтегазовых компаний, а также врачи, учителя и инженеры. Они имеют доход, который оценивается от 6500 долларов (500 тысяч рублей).

Условия работы

В Катаре законом предусмотрена шестидневная рабочая неделя, и выходной не обязательно выпадает на субботу или воскресенье. Каждый человек в Катаре обязан взять себе один выходной и может выбрать для этого любой день.

Так как большинство сотрудников крупных фирм в Катаре — иностранцы, то у них здесь особые условия труда. Работодатель обязан оплатить билеты, страховку и аренду жилья на первые два месяца. Если человека увольняют, то ему оплачивают билеты домой. Если сотрудник уходит по собственному желанию, он сам покупает обратные билеты. Трудовые отношения регулируются контрактом, где указан период работы. Из-за этого многие люди не могут бросить работу и вернуться домой. Если сотрудник не выполняет трудовые отношения, ему могут закрыть въезд в страну на определенное количество времени.

Развитие на нефти

Еще десять лет назад Катар был не таким развитым государством, как сейчас. Сюда не приезжали туристы и не было ни одной высотки. Всего за десять лет здесь выросла совершенно другая развитая страна, жители которой теперь имеют самые большие доходы в мире.

После того, как в Катаре были найдены звлежи нефти и газа, здесь начало развиваться все: начиная от туризма до социальной сферы. Когда начали развиваться различные отрасли, то на работу начали приглашать профессионалов из разных стран. Из-за большого притока приезжих, местное население Катара составляет 1/3 от всех жителей страны.

Безопасность

В Катаре вы точно не встретите на улице нетрезвых дерущихся мужчин из-за того, что продажа алкоголя здесь запрещена. Катар — мусульманская страна, поэтому спиртные напитки можно найти только в туристическом секторе: в барах и отелях.