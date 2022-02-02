Жанна Агузарова 5 февраля в «Главклубе»

5 февраля московский «Главклуб» примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!