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1 час назад

Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова 5 февраля в «Главклубе»

Жанна Агузарова – артист космического масштаба, не нуждающийся в представлении. Ее талант и харизма - неоспоримы.

Жанна Агузарова 5 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная.

«Верю я», «Старый отель», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл» - этот список можно продолжать бесконечно.

5 февраля московский «Главклуб» примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!

До встречи 5 февраля!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

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