Жанна Агузарова 5 февраля в «Главклубе»

Жанна Агузарова – артист космического масштаба, не нуждающийся в представлении. Ее талант и харизма - неоспоримы.
А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная.
«Верю я», «Старый отель», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл» - этот список можно продолжать бесконечно.
5 февраля московский «Главклуб» примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!
До встречи 5 февраля!
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.
12+