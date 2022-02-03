Дима Билан отметит День Рождения концертами

14 и 15 февраля в «Crocus City Hall» в Москве и 01 марта в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге пройдут концерты в честь дня рождения Димы Билана.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации - Дима Билан выступит в Москве с уникальным шоу к своему 40-летнему юбилею.

Дима Билан завоевал доверие и любовь миллионов поклонников.

Когда-то «ночной хулиган», сегодня он - суперзвезда российской музыки.

Дима Билан относится к тем редким представителям отечественной сцены, которые всегда идут вперед, не останавливаясь на достигнутом. Он продолжает открывать публике все новые и новые грани своего таланта!

Дима Билан держит в секрете детали нового концерта, оставляя место для интриги. А удивлять он умеет! Каждый его концерт - это шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, декорациями, спецэффектами и живым исполнением песен, занявших главные пьедесталы российских хит-парадов.

Незабываемые впечатления, любимые и новые хиты, сюрпризы - в честь своего юбилея Дима Билан готовит настоящий праздник и подарок всем своим поклонникам.

14-15 февраля 2022 года, Москва, «Crocus City Hall».