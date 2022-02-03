Ежегодно эксперты определяют страны с самой лучшей пенсионной системой. каждому государству присваиваются баллы, которые определяет возраст выхода на пенсию, уровень дохода и количество льгот. В материале “Рамблера” - страны с самой выгодной пенсионной системой.

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Исландия

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В Исландии нет определенной возрастной границы выхода на пенсию. Большинство граждан сами решают, когда им можно прекратить работать, чаще всего это происходит в возрасте 65-69 лет. Выйти на пенсию можно и раньше, но тогда она будет ниже. Сумма пенсионных выплат в Исландии также одна из самых высоких в Европе и составляет около 1500 долларов в месяц (115 тысяч рублей). Однако такие суммы сопоставимы с ценами, так как здесь они гораздо выше, чем в Москве. При этом не все Исландцы остаются в своей стране на пенсии. Большинство путешествует. При этом на протяжении своей трудовой деятельности исландцы отдают 4% от зарплаты в пенсионный фонд. Остальное выплачивает работодатель, не вычитая эту сумму из заработной платы. Пенсионный фонд Исландии также сталкивался с проблемой того, что там оказалось слишком много денег. Дело в том, что население страны очень малочисленное, и пенсионеры составляют меньшую его часть.

Нидерланды

В Нидерландах пенсионный возраст составляет 66 лет и одинаков для мужчин и женщин. Правительство страны неоднократно заявляло о том, что в будущем планирует поднять его, и это связано с увеличением продолжительности жизни. При этом, при желании можно выйти на пенсию в 60 лет, если у человека есть 10-летний стаж трудовой деятельности, а также если он обязуется прекратить работать.

Все граждане, достигшие 66-летнего возраста, получают выплаты от государства вне зависимости от трудового стажа, уплаты налогов и прочих вещей. Базовая пенсия составляет 1085 евро (94 тысячи рублей). Для супругов предусмотрены выплаты повыше: 1480 евро (127 тысяч рублей). Также пенсионеры могут раз в полгода претендовать на специальные выплаты для отпуска, которые составляют 710 евро (61 тысяча рублей), и в два раза больше для супругов. Если у гражданина есть 40-летний трудовой стаж, то он получает дополнительные выплаты, которые называются профессиональными мерами поддержки. Они составляют 70% от объема зарплаты в момент выхода на пенсию. Существуют также и индивидуальные программы. Например, если гражданин хочет накопить определенную сумму выплат на пенсию, он может самостоятельно отчислять деньги в пенсионный фонд.

Дания

В Дании также нет определенного порога пенсионного возраста, чаще всего граждане прекращают работать в 65-67 лет. Ежегодно в стране увеличивают пенсионный возраст на полгода, что также связано с увеличением продолжительности жизни. Датчане не против новых правил и говорят, что после ухода на пенсию только начинают полноценно жить.

При этом в Дании пенсия взаимосвязана с доходами. Чем больше зарабатывал человек, тем больше он смог себе отложить, значит его пенсия будет маленькая. Если человек зарабатывал немного, то государство будет его поддерживать. Каждый гражданин получает две пенсии: государственную и трудовую. Пенсию назначают всем, кто прожил в Дании последние пять лет до достижения пенсионного возраста. Размер государственной пенсии зависит от того, сколько человек прожил в стране, начиная с 15-летнего возраста. Размер народной пенсии составляет 6237 крон (72 тысячи рублей), одинокие пенсионеры получают в надбавку еще столько же. Если у человека нет накоплений, он получает еще 3000 крон сверху (35 тысяч рублей). Стоит помнить, что из пенсии вычитают налоги, поэтому в конце сумма получается не такой уж и большой. Ее хватает для того, чтобы закрыть базовые потребности, именно поэтому в Дании больше надеются на накопления, чем на помощь со стороны.