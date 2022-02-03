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11 минут назад

ООН признала российский город лучшим на планете

Москву назвали лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом говорят данные Индекса городского процветания ООН.

ООН признала российский город лучшим на планете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты организации проанализировали показатели 50 крупнейших мегаполисов мира, а в итоговый рейтинг вошли 29 городов. На втором месте по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни оказался Лондон. Третьей в списке оказалась французская столица..

При этом в глобальном рейтинге с учетом остальных показателей Москва заняла третье место. По всем показателям наиболее комфортным городом признали Сингапур и Торонто, определив их на первое и второе место соответственно.

В этом рейтинге учитывались такие показатели, как «равенство и интеграция в жизнь общества», «экологическая устойчивость», «продуктивность экономики» и «городское управление и законодательство».

Ранее мы писали о единственном в России «медленном городе».

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