20 слов, которые не понимают москвичи

В Москве «подъезд», в Питере «парадная» — об этом знают все. «Курица» и «кура», «гречка» и «греча» — тоже не сложно запомнить. Однако не только в Санкт-Петербурге есть слова, малоизвестные в столице. «Рамблер» собрал 20 удивительных регионализмов, которые редко услышишь в центре России.

Фото: Кадр из фильма «Иваново счастье» Кадр из фильма «Иваново счастье»

Что такое регионализмы?

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Согласно «Википедии», это «русские слова и выражения, характерные для речи жителей одних регионов Российской Федерации, но при этом непонятные, малопонятные или неупотребляемые русскоязычными жителями из других регионов России».

Например, в центральной России уже привыкли, что в Сибири и на Урале канцелярский файл называют мультифорой. В интернете постоянно идут споры, какое же из слов правильное. Спойлер — оба, разницы в значениях нет. Кроме того, одни и те же явления в разных местах России могут иметь разные регионализмы. Так, гостинку в Липецке называют молодоженкой. Однако это один и тот же тип жилья — комната гостиничного типа, что-то среднее между студией и однокомнатной квартирой.

20 российских регионализмов

Барагозить (Сибирь) — хулиганить, кричать. Сережа как выпьет, так вечно барагозит.

Вехотка (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай) — то же, что мочалка. Какую вехотку можно взять — голубую или розовую?

Виктория (Сибирь) — то же, что огородная клубника. У бабушки на остановке виктория по 50 рублей за стаканчик.

Вошкаться (Красноярский край, Новосибирская, Томская, Кемеровская области) — медленно собираться или идти. Слушай, ну что ты там вошкаешься?

Втулять (Сибирь) — разъяснять, объяснять, «впихивать», продавать, также — понимать. Втуляешь?

Гомонок (Сибирь, Курская и Орловская области) — кожаный кошелек для мелочи. Пяти рублей нету, гомонок дома забыла.

Гостинка (Амурская область, Красноярский край, Приморский край, Томская область) — комната гостиничного типа. Продается гостинка на проспекте Ленина.

Гуран (Иркутская область, Забайкальский край, Бурятия) — самоназвание забайкальцев, потомки русских и бурятов. Я из семьи гуранов, живу в Северобайкальске с детства.

Закатки (Республика Крым, Краснодарский край) — домашние консервы. Бабушка закатки передала?

Кеска (Калининградская область) — мусорный контейнер. В кеску выброси, не неси в руках.

Кралька (Свердловская область, Челябинская область, Урал) — колбаса в форме кольца. Кот со стола целую кральку украл!

Кукса (Сахалинская область) — лапша быстрого приготовления. Пока экономлю, на куксе живу.

Молорик (Вологодская область, Оренбургская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область) — то же, что молодец. Ну вы молорики, все правильно сделали.

Очкур (Приморский край) — отдаленный район. Переехал из центра в какой-то очкур.

Тормозок (Республика Коми, Тульская область, Красноярский край)— еда или бутерброд, которую берут в дорогу. Не забудь из бардачка тормозок забрать, чтобы не испортился.

Толчёнка (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай) — то же, что картофельное пюре. Вот бы сейчас котлетку с толченкой навернуть!

Тралик (Брянская область, Чувашская Республика, Сибирь) — то же, что троллейбус. До туда на тралике не доедешь, далеко.

Фазанка (Иркутская область, Хабаровский край) — среднее специальное учебное заведение. Сначала в фазанке учился, потом в армию ушел.

Чифанька (Хабаровская область, Приморский край), — недорогое кафе, «забегаловка», нередко с азиатской едой. После универа не хочешь в чифаньку заскочить?