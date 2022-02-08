Страна, где нет транспорта, армии и денег

В этой стране нет армии, тюрем, полезных ископаемых, а также не развито сельское хозяйство и любая другая промышленность. 80% ВВП этого государства составляет туризм, преимущественно лыжный. Несмотря на то, что здесь нет аэропортов и железнодорожных вокзалов, путешественники все равно находят способы добраться сюда. Подробнее об условиях жизни в удивительной и противоречивой Андорре — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Запрет на работу адвокатом и наличие тюрем

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Княжество Андорра считается одним из самых безопасных в Европе. На всю страну приходится около 200 человек полицейских, а армии здесь нет вовсе. В 1864 году здесь были запрещены адвокаты на законодательном уровне. Их считают защитниками преступников, а закон гласит: «появление ученых юристов, которые могут черное сделать белым, запрещено в наших судах». Местные жители шутят, что даже пытались попросить людей на улице себя ограбить, но желающих не нашли.

Даже если в Андорре случится преступление, которое противоречит законам страны, человека отдадут под суд, а отбывать наказание он будет в соседних государствах: Франции или Испании.

Транспорт

Андорра — очень маленькая страна, которая популярна у туристов. Несмотря на то, что она так востребована у тех, кто увлекается зимними видами спорта, здесь нет аэропорта и железнодорожного вокзала. Путешественникам приходится добираться сюда через соседние страны — Испанию и Францию, на границе с которыми она расположена. Как правило, туристы долетают в ближайший крупный город на самолете, а там уже берут машину в аренду и едут в Андорру.

В Андорре есть автобусное сообщение с другими городами: Барселоной, Реусом, Таррагоной, Тулузой и Жироной. Большинство автобусных служб принадлежат частным компаниям, а не государству.

В Андорре востребован и другой транспорт. Например здесь есть вертолетные площадки, несколько общественных автобусов, а также канатные дороги.

Экономика

Несмотря на то, что Андорра считается малым государством, оно очень развито в экономическом плане. Инфляция здесь составляла 1,1%, а в 2011 году ВВП на душу населения составляло 37 тысяч долларов. Безработица здесь практически отсутствует, а основной доход страна получает от туристической отрасли. В сфере услуг заняты 78% рабочих всей страны.

В Андорре действительно очень развит туризм, который составляет 80% ВВП. Популярность у путешественников привлекла в страну вложения из других стран, а также способствовала развитию строительства и росту цен на жилье. Сезоном считается зима, так как здесь расположены одни из лучших горнолыжных курортов.

Здесь есть залежи полезных ископаемых, но они не развиты из-за транспортной доступности, поэтому правительство ими не пользуется. Андорра экспортирует табачные изделия и мебель, но это составляет слишком маленькую долю в статье доходов страны.

Уровень жизни

В Андорре всего семь городов, которые уже слились в один. Стоит отметить, что большую часть ландшафта страны составляют горы, поэтому люди буквально живут в горах. Уровень жизни здесь считается высоким, в Андорре средняя продолжительность жизни составляет 84,4 года. При этом, из страны не уезжают на заработки в более развитые государства. Средний возраст здесь составляет 39 лет.