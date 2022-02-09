«Танцующее» северное сияние засняли в Мурманске

Житель Мурманской области опубликовал в группе ВКонтакте («Погода в Мурманске») видеоролик, как в ночном небе переливается северное сияние. Природное явление удалось запечатлеть в 40 километрах от Мурманска.

«Видео без ускорения, в реальном времени Аврора танцевала на небе», — прокомментировал свой видеоклип автор Артем Ершов.

Период с сентября по май считается удачным временем для «охоты» за северным сиянием в Арктике. Чаще всего природное явление можно увидеть в дни, предшествующие весеннему и осеннему равноденствию.