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2 часа назад

Фестиваль «Типа Панки и Все Такое» 13 февраля в «Главклубе»

Партнерский материал

Бренд «Типа панки… и все такое!» появился под занавес прошлого века стараниями ныне прославленной, а тогда просто крутой столичной группы «Тараканы!». Под этой вывеской выходили DIY-сборники в поддержку начинающих панк- и хардкор-музыкантов и проходили тематические фестивали, где впервые заявили о себе такие ныне заслуженные группы как «Ландыши», «Смех», «Шлюз», «Червона Рутта» и, куда без них, «Приключения Электроников».

«Типа Панки и Все Такое» 13 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Фронтмен «Тараканов!» и один из основателей «Приключений Электроников» Дмитрий «Сид» Спирин был идеологом «Типа панков…», поэтому редкий фестиваль с этим названием обходился без участия одной из ведомой им групп. Торжественное возвращение панк-саммита, чей лайн-ап уже украшают коллективы: «Ульи», «Суперкозлы", «Тени Свободы», «Порт (812)», «4 апреля», «Пляж», TruckDrivers состоится 13 февраля на сцене «Главклуба».

Возглавит громкое событие группа «Тараканы!», шумно продолжающая отмечать большим концертным туром 30-летний юбилей и по праву носящая звание одной из ключевых российских панк-команд.

Начало в 18:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

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