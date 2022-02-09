«Типа Панки и Все Такое» 13 февраля в «Главклубе»

Бренд «Типа панки… и все такое!» появился под занавес прошлого века стараниями ныне прославленной, а тогда просто крутой столичной группы «Тараканы!». Под этой вывеской выходили DIY-сборники в поддержку начинающих панк- и хардкор-музыкантов и проходили тематические фестивали, где впервые заявили о себе такие ныне заслуженные группы как «Ландыши», «Смех», «Шлюз», «Червона Рутта» и, куда без них, «Приключения Электроников».