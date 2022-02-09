«Типа Панки и Все Такое» 13 февраля в «Главклубе»

Бренд «Типа панки… и все такое!» появился под занавес прошлого века стараниями ныне прославленной, а тогда просто крутой столичной группы «Тараканы!». Под этой вывеской выходили DIY-сборники в поддержку начинающих панк- и хардкор-музыкантов и проходили тематические фестивали, где впервые заявили о себе такие ныне заслуженные группы как «Ландыши», «Смех», «Шлюз», «Червона Рутта» и, куда без них, «Приключения Электроников».
Фронтмен «Тараканов!» и один из основателей «Приключений Электроников» Дмитрий «Сид» Спирин был идеологом «Типа панков…», поэтому редкий фестиваль с этим названием обходился без участия одной из ведомой им групп. Торжественное возвращение панк-саммита, чей лайн-ап уже украшают коллективы: «Ульи», «Суперкозлы", «Тени Свободы», «Порт (812)», «4 апреля», «Пляж», TruckDrivers состоится 13 февраля на сцене «Главклуба».
Возглавит громкое событие группа «Тараканы!», шумно продолжающая отмечать большим концертным туром 30-летний юбилей и по праву носящая звание одной из ключевых российских панк-команд.
Начало в 18:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.