Therr Maitz 12 февраля в «Главклубе»

Накануне череды праздников, овеянных особенной романтической атмосферой, концерт группы во главе с харизматичным и обаятельным фронтменом - обладателем низкого, томного и узнаваемого голоса Антоном Беляевым, станет отличным подарком всем любителям фирменного сочетания сочного электро-фанка и нежного соула.

Для российской популярной музыки успешная история группы Therr Maitz скорее исключение, чем правило. Основатель и лидер группы Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, а также автор и ведущий нашумевшего шоу «LAB» (музыкальной лаборатории, где известные артисты исполняют свои треки и каверы в необычных аранжировках), уверенно ломает все штампы здешнего шоу-бизнеса: история Therr Maitz самым убедительным образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.