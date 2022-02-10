«Новое Радио» рассекречивает подробности премии

Самые влиятельные персоны российского шоу-бизнеса встретятся 3 марта в Москве на церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS».
Кто из претендентов станет обладателем престижной статуэтки — Золотой Сирены — организаторы держат в строжайшем секрете. Выбрать достойных заслуженной награды радиостанция пригласила признанных титанов музыкальной индустрии.
Работа экспертного жюри продолжалась с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. В его состав вошли именитые артисты, продюсеры, представители лейблов и другие профессионалы:
Роман Емельянов — генеральный продюсер «Нового Радио», генеральный директор «Европейской медиагруппы»;
Наталья Силина — главный редактор «Нового Радио»;
Екатерина Худошина — музыкальный редактор «Нового Радио»;
Александр Блинов — генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia;
Александр Хорошковатый — композитор, поэт, продюсер группы 30.02;
Алексей Осокин — певец, участник популярного проекта Filatov & Karas;
Алёна Михайлова — музыкальный продюсер, сооснователь продюсерского центра Velvet Music;
Андрей Сергеев — генеральный директор продюсерского центра Леонида Агутина;
Арина Дмитриева — генеральный директор Sony Music Entertainment Russia;
Баста — рэп-исполнитель, поэт, музыкальный продюсер, совладелец творческого объединения Gazgolder;
Денис Ковальский — музыкальный продюсер, композитор, поэт, основатель продюсерского центра Kovalskiy Production;
Диана Арбенина — популярная певица, рок-музыкант, поэтесса, солистка группы «Ночные снайперы»;
Дима Билан — популярный певец, композитор, заслуженный артист России;
Дионисий Саттаров — сооснователь лейбла Zion Music;
Дмитрий Филатов — певец, участник популярного проекта Filatov & Karas;
Ёлка — популярная певица;
Игорь Крутой — композитор, продюсер, Народный артист России;
Ирина Щербинская — сооснователь лейбла Zion Music;
Константин Сидорков — директор по развитию музыкальных проектов VK;
Леонид Агутин — популярный певец, композитор, заслуженный артист России;
Лолита — популярная певица;
Макс Барских — популярный певец, композитор, поэт;
Максим Власов — генеральный директор Universal Music Russia;
Мари Краймбрери — популярная певица;
Мария Зайцева — популярная певица, музыкант, композитор, солистка группы #2Маши;
Мария Опарина — генеральный директор музыкального лейбла «Первое музыкальное Издательство»;
Мария Шейх — популярная певица, поэтесса, солистка группы #2Маши;
Николай Дуксин — генеральный директор творческого объединения Gazgolder;
Полина Гагарина — популярная певица, композитор;
Потап — продюсер, автор и исполнитель песен, композитор, заслуженный артист Украины;
Сергей Балдин — генеральный продюсер продюсер музыкального стримингового сервиса «СберЗвук»;
Лазарев Сергей — популярный певец;
Шура Би-2 — рок-музыкант, композитор, сооснователь и солист группы «Би-2»;
Яна Рудковская — музыкальный продюсер;
Artik — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы Artik & Asti;
Bahh Tee — популярный певец, поэт, продюсер;
ELMAN — популярный певец, продюсер;
ST — рэп-исполнитель, поэт;
Zivert — популярная певица.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
«Выбрать лучших среди артистов, которые весь сезон лидировали в чартах — задача, с которой под силу справиться профессионалам самого высокого класса. Именно такие и вошли в состав жюри премии “Новое Радио AWARDS”. Мы исключили и любое стороннее влияние — имена экспертов до последнего держали в секрете. А сегодня, чтобы в очередной раз показать прозрачность и честность голосования, раскрыли полный список авторитетных специалистов индустрии».
Свой вклад в определение победителей сделали и слушатели «Нового Радио», поддержавшие своих фаворитов на странице станции ВКонтакте и на awards.newradio.ru. Свыше 200 000 голосов в шести номинациях распределились следующим образом:
«Лучший артист» —
Ramil’ (52%),
NILETTO (17%),
NЮ (17%),
Макс Барских (6%),
Дима Билан (5%),
МОТ (2%).
«Лучшая артистка» —
Клава Кока (28%),
Мари Крайбмрери (19%),
LOBODA (18%),
Полина Гагарина (17%),
Zivert (13%),
Ёлка (5%).
«Лучшая группа» —
GAYAZOV$ BROTHER$ (30%),
Artik & Asti (26%),
HammАli & Navai (19%),
Dabro (19%),
Filatov & Karas (4%),
CREAM SODA (2%).
«Прорыв года» —
ХАБИБ (41%),
Ваня Дмитриенко (19%),
Mary Gu (19%),
Джарахов (13%),
GALIBRI & MAVIK (7%).
«Лучшая коллаборация» —
Макс Барских и Zivert «BESTSELLER» (32%),
NЮ & Асия «Останься» (31%),
МОТ & JONY «Лилии» (15%),
Filatov & Karas & GAYAZOV$ BROTHER$ «Пошла жара» (14%),
Звонкий & Мари Краймбрери «Как дела, малыш?» (9%).
«Лучший продюсер» —
Zion Music (44%),
Velvet Music (33%),
BLACK STAR (23%).
Также представители ведущих звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж назовут «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» объявят с учётом статистики просмотров клипов в Интернете. Кроме того, будет вручена особая награда — «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ» в российском шоу-бизнесе.
«Новое Радио AWARDS» — индустриальная музыкальная награда, лауреатами которой в разные годы становились Jony, Zivert, Artik & Asti, Артём Качер, Dabro, Little Big, Ramil’, Баста, Моргенштерн, Дима Билан, HammAli & Navai и многие-многие другие начинающие исполнители и признанные звёзды.
Все подробности премии «Новое Радио AWARDS» — в эфире «Нового Радио», на awards.newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.