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3 часа назад

«Новое Радио» рассекречивает подробности своей музыкальной премии

Партнерский материал

Самые влиятельные персоны российского шоу-бизнеса встретятся 3 марта в Москве на церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS».

«Новое Радио» рассекречивает подробности премии
Фото: «Новое Радио»«Новое Радио»

Кто из претендентов станет обладателем престижной статуэтки — Золотой Сирены — организаторы держат в строжайшем секрете. Выбрать достойных заслуженной награды радиостанция пригласила признанных титанов музыкальной индустрии.

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Работа экспертного жюри продолжалась с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. В его состав вошли именитые артисты, продюсеры, представители лейблов и другие профессионалы:

Роман Емельянов — генеральный продюсер «Нового Радио», генеральный директор «Европейской медиагруппы»;

Наталья Силина — главный редактор «Нового Радио»;

Екатерина Худошина — музыкальный редактор «Нового Радио»;

Александр Блинов — генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia;

Александр Хорошковатый — композитор, поэт, продюсер группы 30.02;

Алексей Осокин — певец, участник популярного проекта Filatov & Karas;

Алёна Михайлова — музыкальный продюсер, сооснователь продюсерского центра Velvet Music;

Андрей Сергеев — генеральный директор продюсерского центра Леонида Агутина;

Арина Дмитриева — генеральный директор Sony Music Entertainment Russia;

Баста — рэп-исполнитель, поэт, музыкальный продюсер, совладелец творческого объединения Gazgolder;

Денис Ковальский — музыкальный продюсер, композитор, поэт, основатель продюсерского центра Kovalskiy Production;

Диана Арбенина — популярная певица, рок-музыкант, поэтесса, солистка группы «Ночные снайперы»;

Дима Билан — популярный певец, композитор, заслуженный артист России;

Дионисий Саттаров — сооснователь лейбла Zion Music;

Дмитрий Филатов — певец, участник популярного проекта Filatov & Karas;

Ёлка — популярная певица;

Игорь Крутой — композитор, продюсер, Народный артист России;

Ирина Щербинская — сооснователь лейбла Zion Music;

Константин Сидорков — директор по развитию музыкальных проектов VK;

Леонид Агутин — популярный певец, композитор, заслуженный артист России;

Лолита — популярная певица;

Макс Барских — популярный певец, композитор, поэт;

Максим Власов — генеральный директор Universal Music Russia;

Мари Краймбрери — популярная певица;

Мария Зайцева — популярная певица, музыкант, композитор, солистка группы #2Маши;

Мария Опарина — генеральный директор музыкального лейбла «Первое музыкальное Издательство»;

Мария Шейх — популярная певица, поэтесса, солистка группы #2Маши;

Николай Дуксин — генеральный директор творческого объединения Gazgolder;

Полина Гагарина — популярная певица, композитор;

Потап — продюсер, автор и исполнитель песен, композитор, заслуженный артист Украины;

Сергей Балдин — генеральный продюсер продюсер музыкального стримингового сервиса «СберЗвук»;

Лазарев Сергей — популярный певец;

Шура Би-2 — рок-музыкант, композитор, сооснователь и солист группы «Би-2»;

Яна Рудковская — музыкальный продюсер;

Artik — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы Artik & Asti;

Bahh Tee — популярный певец, поэт, продюсер;

ELMAN — популярный певец, продюсер;

ST — рэп-исполнитель, поэт;

Zivert — популярная певица.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Выбрать лучших среди артистов, которые весь сезон лидировали в чартах — задача, с которой под силу справиться профессионалам самого высокого класса. Именно такие и вошли в состав жюри премии “Новое Радио AWARDS”. Мы исключили и любое стороннее влияние — имена экспертов до последнего держали в секрете. А сегодня, чтобы в очередной раз показать прозрачность и честность голосования, раскрыли полный список авторитетных специалистов индустрии».

Свой вклад в определение победителей сделали и слушатели «Нового Радио», поддержавшие своих фаворитов на странице станции ВКонтакте и на awards.newradio.ru. Свыше 200 000 голосов в шести номинациях распределились следующим образом:

«Лучший артист»

Ramil’ (52%),

NILETTO (17%),

NЮ (17%),

Макс Барских (6%),

Дима Билан (5%),

МОТ (2%).

«Лучшая артистка»

Клава Кока (28%),

Мари Крайбмрери (19%),

LOBODA (18%),

Полина Гагарина (17%),

Zivert (13%),

Ёлка (5%).

«Лучшая группа»

GAYAZOV$ BROTHER$ (30%),

Artik & Asti (26%),

HammАli & Navai (19%),

Dabro (19%),

Filatov & Karas (4%),

CREAM SODA (2%).

«Прорыв года»

ХАБИБ (41%),

Ваня Дмитриенко (19%),

Mary Gu (19%),

Джарахов (13%),

GALIBRI & MAVIK (7%).

«Лучшая коллаборация»

Макс Барских и Zivert «BESTSELLER» (32%),

NЮ & Асия «Останься» (31%),

МОТ & JONY «Лилии» (15%),

Filatov & Karas & GAYAZOV$ BROTHER$ «Пошла жара» (14%),

Звонкий & Мари Краймбрери «Как дела, малыш?» (9%).

«Лучший продюсер»

Zion Music (44%),

Velvet Music (33%),

BLACK STAR (23%).

Также представители ведущих звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж назовут «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» объявят с учётом статистики просмотров клипов в Интернете. Кроме того, будет вручена особая награда — «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ» в российском шоу-бизнесе.

«Новое Радио AWARDS» — индустриальная музыкальная награда, лауреатами которой в разные годы становились Jony, Zivert, Artik & Asti, Артём Качер, Dabro, Little Big, Ramil’, Баста, Моргенштерн, Дима Билан, HammAli & Navai и многие-многие другие начинающие исполнители и признанные звёзды.

Все подробности премии «Новое Радио AWARDS» — в эфире «Нового Радио», на awards.newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

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