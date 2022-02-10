«Новое Радио» рассекречивает подробности премии

«Выбрать лучших среди артистов, которые весь сезон лидировали в чартах — задача, с которой под силу справиться профессионалам самого высокого класса. Именно такие и вошли в состав жюри премии “Новое Радио AWARDS”. Мы исключили и любое стороннее влияние — имена экспертов до последнего держали в секрете. А сегодня, чтобы в очередной раз показать прозрачность и честность голосования, раскрыли полный список авторитетных специалистов индустрии».