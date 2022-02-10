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3 часа назад

Команда «СОЮЗ» с большим концертом в Москве!

Партнерский материал

29 апреля «СОЮЗ» выступит на сцене КЗ «Мир» в Москве!

Команда «СОЮЗ» с большим концертом в Москве!
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Самая поющая команда клуба покажет лучшие номера за все время своих выступлений в Высшей лиге на «Первом канале» и ТНТ.

Александр Алымов, Кирилл Коковкин, Артём Муратов, Айдар Гараев, Елена Гущина и Виктор Щетков настроят нужную волну и сделают ваш вечер незабываемо смешным!

История команды началась в 2011 году — тогда команда впервые вышла на сцену Сочинского фестиваля. За годы участия в КВН «СОЮЗ» получили множество наград, главной из которых стало чемпионство Высшей Лиги.

Пресс-служба

В настоящее время участники команды являются успешными создателями одного из рейтинговых шоу на телеканале ТНТ «Студия СОЮЗ». Это единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу, не имеющее аналогов на российском телевидении. Также «Союз» приняли участие шоу «Игра», где все выпуски ярко лидировала среди других команд.

Совсем скоро, 29 апреля, вас ждет мега юмористическая и ультра-музыкальная встреча с яркими и талантливыми — командой «СОЮЗ»!

Больше информации на сайте.

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