Каким был "самый порочный город на Земле"

Даже безбашенным и жестоким пиратам было необходимо иметь место, где они могли бы чувствовать себя в безопасности. В серии фильмов о приключениях капитана Джека Воробья пристанищем стала Тортуга. Удивительно, но у нее был исторический прототип. Почему тихая рыбацкая деревушка некогда имела славу “самого порочного города на Земле” – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Речь идет о ямайском городке Порт-Ройал. Из-за своего стратегически-важного положения он был захвачен испанцами и находился под их контролем в течение 150 лет – с середины 16 века. А в 1655 году на Ямайку напали англичане. Они превратили Порт-Ройал в свою вотчину, но столкнулись с нехваткой людей для защиты этого важного объекта. Тогда губернатор Эдвард Д'Ойли стал сотрудничать с пиратами и корсарами.

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Это решение превратило Порт-Ройал в сумасшедший рай, где алкоголь лился рекой, за углом легко можно было встретить либо головореза, либо проститутку, а оборот денег был абсолютно бесконтрольным. Торговали всем и сразу: рабами, сахаром и лесом. Город быстро стал известен тем, что четверть его зданий являлась либо баром, либо борделем, либо игорным домом. Порт-Ройал быстро разбогател.

Туда стекались легендарные мореплаватели того времени. Например, капитан Генри Морган. Они нападали и грабили плохо защищенные испанские порты региона. Например, сам Морган руководил налетом на Панама-Сити и Маракайбо. Награбленное мгновенно спускалось в городе разврата на абсурдно-гедонистический образ жизни.

Однако утром 7 июня 1692 года эта атмосфера и сам Порт-Ройал навсегда изменились. Сильное землетрясение уничтожило большую часть города буквально за три минуты. Улицы вспучились. Форт, охранявший город, разбило на куски и унесло в море. Песчаная коса превратилась в зыбучее болото, как только землетрясение “подтолкнуло” грунтовые воды поближе к поверхности. Дома проваливались в него очень быстро.

Волны цунами затянули в свою пучину кладбище. Тела погибших плавали рядом с давно умершими, выброшенными из гробов людьми. Почти половина населения сгинула в один день. Оставшаяся уже к вечеру вовсю занималась мародерством. Вспышка инфекции – стандартное последствие подобных катастроф – унесла жизни еще трех тысяч человек.

Город так и не смог оправиться. Теперь затопленные руины, лежащие всего в нескольких метрах от поверхности Карибского моря, представляют собой капсулу времени колониального портового города 17-го века. Считается, что Порт-Ройал – один из наиболее сохранившихся объектов наследия в этом полушарии. Существует легенда, согласно которой на дне недалеко от берега нашли часы, остановившиеся в момент землетрясения – в 11:43.

Кстати существует возможность погрузиться с аквалангом и увидеть вблизи затопленные руины подводного города. Однако требуется специальное разрешение от властей Ямайки. Сейчас ведется работа над тем, чтобы подобное погружение стало доступным аттракционом.

Что интересно, жители Ямайки гордятся прошлым “самого порочного города”. И пусть его населяли разбойники и рабы, из последних со временем получились опытные торговцы и ремесленники, мастерству которых может позавидовать весь мир.