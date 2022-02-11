На чем зарабатывает самая богатая страна Европы

Эта страна в Европе по размерам чуть больше, чем Москва. Население там гораздо меньше, а в ландшафте преобладают густые леса, скалистые ущелья и средневековые замки. Несмотря на крохотную площадь, жители этой страны очень довольны, ведь у них самые высокие доходы в Европе. “Рамблер” рассказывает, кто живет в Люксембурге, и на чем зарабатывает эта страна.

Фото: Рамблер Рамблер

Население

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Население Люксембурга составляет чуть больше 600 тысяч человек. При этом половину всего населения составляют иммигранты. Молодые люксембуржцы уезжают из страны в крупные города. Среди коренных жителей страны здесь остались преимущественно пенсионеры, которые владеют землей, стоимость которой исчисляется миллионами долларов.

В Люксембурге говорят на трех языках, поэтому если вы соберетесь сюда переезжать, английского вам будет недостаточно, ведь здесь разговаривают только на французском, немецком и люксембургском.

Лучше всего живется гражданам страны, а не резидентам. Минимальная зарплата каждого гражданина должна составлять от 2220 евро (188 тысяч рублей). Если вычесть из этого налог, то на руки получается зарплата в 1877 евро в месяц (160 тысяч рублей). Столько должен зарабатывать каждый гражданин страны даже если у него нет образования и опыта работы, но нужно помнить и о ценах.

Чтобы получить гражданство страны, необходимо выполнить три пункта. Во-первых, нужно прожить в Люксембурге пять лет. Подавать документы можно после 4,5 лет жизни в стране. Во-вторых, необходимо сдать экзамен на знание люксембургского языка. Несмотря на то, что официально здесь три языка, сдавать надо именно люксембургский. В-третьих, нужно сдать экзамен на знание истории страны. Можно самостоятельно выучить ее, но есть и другой вариант: прослушать бесплатные лекции для иностранцев.

Экономика

На 2021 год показатель ВВП Люксембурга составлял $126 569 (около 9,5 миллиона рублей). Большую часть ВВП страны составляет сектор банковских и финансовых услуг. Здесь расположены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков из-за выгодных условий и офшорной зоны. Также большая часть населения занята в банковской сфере, но в основном предоставляет услуги. Благодаря тому, что Люксембург выгоден для хранения денег, страна хорошо зарабатывает.

Не секрет, что в Люксембурге часто бывают богачи со всего мира. На центральной улице столицы расположены бутики самых дорогих мировых брендов, но при этом не каждый сможет здесь что-то купить даже при наличии денег. Магазин должен вас знать и вы должны быть у него на хорошем счету, чтобы вам продали, например, сумку или часы из новой коллекции.

10% от ВВП Люксембурга составляет металлургическая промышленность. Здесь добывают железную руду, производят сталь, чугун, а затем экспортируют в другие страны Европы. Месторождение расположено у южной границы люксембурга. При этом многие люди, несмотря на то, что страна высоко развита, продолжают заниматься сельским хозяйством, чаще всего разведением коров. Вдоль реки Мозель, которая протекает по границе Люксембурга и Германии, расположены виноградники.