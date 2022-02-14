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1 час назад

Goran Bregovic 23 февраля в «Главклубе»

Партнерский материал

Горан Брегович известен как серийный напарник Эмира Кустурицы той славной поры, когда режиссер не покидал пик формы. Босниец является автором музыки к «Времени цыган», «Аризонской мечте» и «Андерграунду», а также песен, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь самые нашумевшие эпизоды полувековой карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего «Wedding and Funeral Orchestra» имени себя.

Goran Bregovic 23 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Несколько лет назад Брегович напомнил о себе новым альбомом «Three Letters from Sarajevo (Opus 1)» - любовным посланием уникальной истории, культуре и трем религиям его родного города. Ну а в «Главклуб» Горан вернется с праздничным - потому что иначе у Бреговича не бывает - концертом имени одного из его главных хитов, песни «Kalashnikov» из саундтрека ко все тому же «Андерграунду».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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