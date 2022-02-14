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1 час назад

Группа «Моральный Кодекс» 22 февраля в «Главклубе»

Партнерский материал

22 февраля группа «Моральный кодекс» отметит большим концертным выступлением 25-летие одного из самых своих знаковых альбомов - «Я выбираю тебя».

Группа «Моральный Кодекс» 22 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Третий по счету альбом «Морального кодекса», созданный в 1997 году под впечатлением от переживающей свой «золотой век» московской клубной сцены, вобрал в себя все многообразие и смешение жанров, практически неограниченный спектр возможностей для творческого воплощения, постоянного праздника и эпикурейства.

С выходом ставшей очень популярной пластинки основная аудитория «МК», которой на тот момент были посетители ночных клубов, наконец нашла своих героев, неизменно точно находящих нужные формулировки для описания приключений модников из современного мегаполиса.

Уточненная лирика и ненавязчивый снобизм, запоминающиеся мелодии и образы, все это делает альбом неким дневником эпохи, а саму группу – одной из тех, кто определяет не только эту эпоху, но и диктует моду. Любовь, сны, капризы, мечты четко впаяны в ритм большого города и выражены максимально современным музыкальным языком. Несмотря на уверенно набирающую популярность электронной музыки, «МК» верен гитарной традиции, используя достижения музыкально-технического прогресса точно в меру.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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