Празднование Масленицы в «Кремль в Измайлово»

Масленица - неотъемлемая часть русских традиций, символизирующая проводы. Этот праздник всегда широко отмечался на Руси в течение недели перед Великим постом и сопровождался веселыми гуляньями, катаниями на санях, хороводами, выпеканием блинов и, конечно же, сжиганием чучела Масленицы.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

КРК «Кремль в Измайлово» - уникальная площадка, отражающая исконно русские традиции. На территории культурно-развлекательно комплекса ежегодно проводятся различные программы и мастер-классы, посвященные национальным праздникам, в том числе и Масленице, которые позволяют детям лучше познакомиться с русской историей и культурой и приобщиться к традициям нашей страны. 2022 год не станет исключением и КРК «Кремль в Измайлово» предлагает своим гостям различные программы, посвященные любимому русскому празднику – Масленице.

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МАСЛЕНИЧНАЯ КВЕСТ-ИГРА «ПОИСК БЛИНОВ»

Участники отправятся в путешествие по Кремлю в Измайлов и попробуют отыскать 7 блинчиков, чтобы узнать, какое название имеет каждый из дней на масленичной неделе. В процессе гости вместе с аниматорами будут водить хороводы, перетягивать канат, играть в различные веселые игры, а также поднимутся на колокольню и позвонят в колокола. Программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет и проходит на улице.

Пресс-служба

МАСЛЕНИЧНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ»

Ребята узнают много интересного о каждом дне масленичной недели и поверьях, связанных с ними. Участники будут играть и водить хороводы вместе с Девушками-Хороводушками, поучаствуют в многочисленных масленичных забавах. И все это – под музыкальное сопровождение баяна или гуслей!

Пресс-служба

Программа предназначена для детей от 5 до 14 лет.

МАСТЕР-КЛАСС «РОСПИСЬ МАСЛЕНИЧНОГО СОЛНЦА»

Солнце — один из главных символов весёлого праздника Масленицы! В каждом доме пекутся ароматные блины. Ведь они так похожи на яркое солнце, которое ждут после долгой зимы. На мастер-классе дети смогут самостоятельно создать деревянную оригинальную подвеску в виде масленичного солнышка под руководством профессионального художника в музее-театре русской народной игрушки.

Пресс-служба

МАСТЕР-КЛАСС «КУКОЛКА МАСЛЕНИЧКА»

Кукла Масленица является обязательным атрибутом веселого народного гулянья – проводов суровой зимы. Присутствие в доме домашней куклы Масленицы в старину было обязательным. Кукла делалась на год, а затем сжигалась или пускалась по воде. Домашняя кукла Масленица символизировала достаток в семье и была мощным оберегом жилища, а помешалась она перед входом в дом или в красном углу избы.

Пресс-служба

Дополнить программы можно традиционным сожжением чучела Масленицы и угощением в виде горячих блинов с чаем.