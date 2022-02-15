Какой обед можно купить на 215 рублей в Италии

@fra148: «Глядя на еду и на ваше имя, я предполагаю, что вы из Трентино-Альто-Адидже. Будучи регионом с особым статусом, он намного богаче, чем остальная Италия, где обычно не бывает такой хорошей еды за такую небольшую цену. Если вы придете в столовую Болонского университета, за 2,50 вы получите пасту с томатным соусом»