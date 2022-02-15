Какой обед можно купить на 215 рублей в Италии

Пользователь форума Reddit @Petertreetwoone показал, какой обед можно купить за 2,5 евро (215 рублей на февраль 2022) в итальянской школьной столовой. Пост с роскошной едой набрал 91 тыс. лайков и 4,7 тыс. комментариев.
В обед входят макароны, брюссельская капуста, картошка, мясо на косточке, булочка и яблочный сок, смешанный с газированной водой.
Кстати, тем, кто не учится в заведении, такой обед также продадут. Только стоить он будет в два раза дороже.
@wonderingtoken: «Можно ли просто приехать, чтобы пообедать? »
@Petertreetwoone: «На самом деле да, но это будет стоить 5 евро, если вы не учащийся».
Один из пользователей добавил, что так вкусно и много едят не во всех регионах Италии.
@fra148: «Глядя на еду и на ваше имя, я предполагаю, что вы из Трентино-Альто-Адидже. Будучи регионом с особым статусом, он намного богаче, чем остальная Италия, где обычно не бывает такой хорошей еды за такую небольшую цену. Если вы придете в столовую Болонского университета, за 2,50 вы получите пасту с томатным соусом»
Прим. ред.: область Трентино-Альто-Адидже имеет специальный статус с официальным названием Автономная область Трентино-Альто-Адидже, также известный как Южный Тироль.