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41 минуту назад

Какой обед можно купить на 215 рублей в Италии

Мира Маркина

Пользователь форума Reddit @Petertreetwoone показал, какой обед можно купить за 2,5 евро (215 рублей на февраль 2022) в итальянской школьной столовой. Пост с роскошной едой набрал 91 тыс. лайков и 4,7 тыс. комментариев.

Какой обед можно купить на 215 рублей в Италии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В обед входят макароны, брюссельская капуста, картошка, мясо на косточке, булочка и яблочный сок, смешанный с газированной водой.

@Petertreetwoone / reddit.com

Кстати, тем, кто не учится в заведении, такой обед также продадут. Только стоить он будет в два раза дороже.

@wonderingtoken: «Можно ли просто приехать, чтобы пообедать? »

@Petertreetwoone: «На самом деле да, но это будет стоить 5 евро, если вы не учащийся».

Один из пользователей добавил, что так вкусно и много едят не во всех регионах Италии.

@fra148: «Глядя на еду и на ваше имя, я предполагаю, что вы из Трентино-Альто-Адидже. Будучи регионом с особым статусом, он намного богаче, чем остальная Италия, где обычно не бывает такой хорошей еды за такую небольшую цену. Если вы придете в столовую Болонского университета, за 2,50 вы получите пасту с томатным соусом»

Прим. ред.: область Трентино-Альто-Адидже имеет специальный статус с официальным названием Автономная область Трентино-Альто-Адидже, также известный как Южный Тироль.

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