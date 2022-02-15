«Наше радио» и UltraConcerts представляют: «СЛОТ». XX лет

- Времена сейчас такие себе, но 20-летие «СЛОТ» происходит тогда, когда происходит. Поэтому будем устраивать «пир во время чумы». Сейчас мы готовимся и даже нельзя сказать, что сильно заранее, так как решили замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и собрать «Adrenaline Stadium» в Москве и «МОРЗЕ» в Питере! Мы планируем пригласить большое количество топовых гостей, которые участвуют в нашем трибьют-альбоме и не только: также музыкантов, которые просто нам нравятся и, конечно, всех, кто играл в группе за 20 лет! Мы рассчитываем собрать мощный состав участников, подготовить ностальгически-актуальную программу со светом, дымом, огнем, холодом, звуком и видеорядом. Но все получится только при одном условии, если вы придете к нам на XX-летие, а иначе для кого мы это делаем?! – комментирует Игорь «Кэш» Лобанов.



- 9 альбомов и 20 штук лет, весен, зим и осенних кусков, 100500 концертов и целая жизнь, в течение которой менялись люди, тренды и эпохи. «СЛОТ» тоже менялся и продолжает меняться все это время, потому что мы не оглядываемся, а продолжаем жить в моменте. На юбилейных шоу мы попробуем сжать все 20 лет в один такой момент длиною в 2 с лишним часа. Будем гореть и праздновать во имя момента и всех тех, кто был и есть с нами в нём, – дополняет Дарья «Нуки» Ставрович.