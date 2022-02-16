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2 часа назад

НАШЕ Радио и UltraConcerts представляют: XV ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго радио «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»

Партнерский материал

22 ФЕВРАЛЯ

XV церемония вручения премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

ADRENALINE STADIUM

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Спустя два года один из самых значимых фестивалей в музыкальной индустрии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» возвращается к традиционному «живому» подведению итогов года в рок-музыке – пятнадцатая ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго радио состоится 22 февраля в московском клубе Adrenaline Stadium.

Курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашла свое отражение и в составе выступающих коллективов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».

Пресс-служба

- Мы ни минуты не сомневались, проводить ли в этому году «ЧАРТОВУ ДЮЖИНУ» в традиционном концертном формате. «Конечно, да!» - было решено единогласно, несмотря на все потенциальные страхи ковидных ограничений. Очень мы соскучились по настоящим эмоциям, которые получаешь на таких фестах и за это нужно бороться до успешного конца.

В этом году состав участников фестиваля существенно помолодел, да и, по правде говоря, эти имена новые с известной степенью условности и, пожалуй, только для эфира «НАШЕго радио», но не для своей многотысячной аудитории поклонников. Пройдет еще несколько лет, и в пресс-релизах они будут именоваться, как «легендарные» - и так оно и будет! - прокомментировал музыкальный продюсер премии Алан Маршалл.

По традиции, лучших в своем роке выбирают слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в 10 категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект».

Первый этап голосования закончился 31 декабря 2021, по итогам которого были сформированы пятерки финалистов в каждой номинации. Победителей можно выбрать до 18 февраля также на сайте радио, которые и будут объявлены 22 февраля.

pauzernphotography

Большое трехчасовое шоу с фестивальными сэтами любимых артистов, адреналином, драйвом и всем тем, по чему мы очень соскучились – не пропусти XV ежегодную церемонию вручения премии НАШЕго радио «ЧАРТОВА ДЮЖИНА».

Голосовать и купить билеты.

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