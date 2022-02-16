XV церемония вручения премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»

В этом году состав участников фестиваля существенно помолодел, да и, по правде говоря, эти имена новые с известной степенью условности и, пожалуй, только для эфира «НАШЕго радио», но не для своей многотысячной аудитории поклонников. Пройдет еще несколько лет, и в пресс-релизах они будут именоваться, как «легендарные» - и так оно и будет! - прокомментировал музыкальный продюсер премии Алан Маршалл.